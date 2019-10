Selena Gomez está de regreso

Selena Gomez está de vuelta. Y después de hacer un par de publicaciones en las redes sociales anticipando su regreso, anuncia una nueva canción: "Lose you to love me".

Este anuncio llega con una imagen en primer plano del rostro de la artista con el mensaje en inglés "I need to lose you to love me", y una fecha de lanzamiento: 23 de octubre.







Gomez, que no ha publicado un álbum desde 2015, ya confirmó el pasado junio que había terminado un nuevo álbum, aunque entonces no quiso dar más detalles.

Este regreso confirma, además, la recuperación total de Selena, quien en septiembre de 2017 recibió un trasplante de riñón como parte de su lucha contra el lupus que padece.



Selena Gómez lanzó su último disco hace cuatro años, en 2015, y sus fans esperan con impaciencia su nuevo tema que se lanzará este 23 de octubre.



Selena Gómez se encuentra en su mejor momento profesional. La artista no para de trabajar. Actualmente está centrada en su faceta como productora. Recientemente ha estrenado en Netflix la tercera temporada de Stranger Things y un documental sobre la inmigración. Con estos trabajos y sus problemas del pasado, la estadounidense dejó aparcada su carrera como cantante, pero solo temporalmente.