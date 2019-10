Autoridades buscan frenar unidades clandestinas que laboren como taxis

La Delegación del Transporte Público de la ciudad de Veracruz busca por la vía legal impedir que circulen unidades particulares prestando servicio de taxi.





Javier Vásquez, delegado del Transporte en Veracruz, recordó que las aplicaciones no se encuentran reguladas y para que la Fiscalía no eche abajo el caso es importante tener los elementos necesarios para regular ese tipo de servicio.

“Estamos viendo de la manera jurídica poder operar y hacer algo en contra de ello. Las aplicaciones no están reguladas, estamos viendo la forma de hacerlo jurídicamente bien. Para no dejarlo hay que ver la parte jurídica para que la Fiscalía no nos tire la denuncia”.

Advirtió que detendrán a las unidades particulares que brinden servicio de taxi a través de plataformas digitales y seguirán buscando los elementos necesarios para suspender definitivamente su operación.

“Hay que usar los medios correspondientes para que no quede en un vacío legal. No puedo dar información para que no haya fuga de información pero vamos a detenerlos”.

Por otro lado dijo que han sostenido pláticas con los concesionarios del transporte para prevenir de manera conjunta la violencia de género.

Desaprobó la violencia contra las mujeres y saeguro que han desarrollado operativos para garantizar que viajen seguras en los camiones.

“Hemos procedido con los concesionarios. Hemos hecho operativos. Estamos en contra de la violencia contra las mujeres, estamos dando cursos”.

Señaló que todas las quejas presentadas ante la delegación fueron analizadas y resueltas.

Destacan malos tratos hacia los usuarios y que los choferes conducen a velocidades inmoderadas.

“Las atendemos de manera inmediata incluso cuando nos hacen llegar a través de vídeos o en redes”.

Finalmente rechazó que hayan recibido quejas por alteraciones de tarifas en el transporte público urbano.

Recordó que los transportistas deben apegarse a los precios establecidos para el costo del boleto y por el momento no se han detectado alteraciones.