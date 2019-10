Tras emplazamiento a huelga, meseros del Puerto buscarán amparo

Luego que la Junta de Conciliación y Arbitraje rechazara el emplazamiento a huelga, el Sindicato de Meseros Gómez Farías recurrirá al amparo.





Mario Manuel Cuevas, representante del gremio, mencionó que un restaurante de Veracruz les pide como cuota la mitad de las propinas para repartirlo entre el resto de los trabajadores, sin embargo, están en desacuerdo y advirtieron que colocarían las banderas roji-negras.

El establecimiento se les adelantó y prefirió bajar cortinas y evitar con ello el estallamiento de la huelga.

“Se iban a poner las banderas de huelga y llegamos a la Secretaría del Trabajo en Xalapa y no fue permitido porque me externan que el negocio ya estaba cerrado y no podíamos poner las banderas, por lo tanto se quedaba archivado el expediente y nosotros nos iremos al amparo”.

Supuestamente Mariscos Villa Rica de la ciudad de Veracruz les pedía a los meseros una cuota del 50 por ciento de las propinas obtenidas durante el día, lo que viola la Ley del Trabajo.









“El restaurante cerró porque los meseros dijeron que no iban a dar la cuota, son los encargados quienes cobran las cuotas, pero el dueño también argumenta que si no queremos dar el 50 por ciento de las propinas como ellos argumentan pues cierran y cerró el negocio. La Secretaría nos dijo que no podíamos hacer nada porque estaba cerrada la empresa”.

Dijo que el gremio recurrirá al amparo pues no están dispuestos a repartir las propinas entre cocineros y el resto de los trabajadores.