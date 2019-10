Inicia Oluta pago de laudo de tres millones

En medio de la espera de que un juez federal le otorgue un amparo para librar las ordenes de arresto que ha decretado el Tribunal estatal de conciliación y arbitraje por el incumplimiento de los requerimientos de pago de 3 millones de pesos a unos empleados que demandaron una indemnización constitucional por el despido injustificado del que fueron objeto en el 2007; el Ayuntamiento inició el pago del laudo negociando con algunos de ellos.





Juana Marcelino Rufino o Juanita Marcelino Rufino, según el acuerdo emitido el once de octubre del presente año, se dio por pagada por la cantidad que debiera corresponderle del laudo dictado al respecto en que se condena al Ayuntamiento, el pago de Tres millones, seiscientos veintiocho mil seiscientos ochenta con cuarenta y nueve centavos.

A cada actor, que son un total de diez, debe corresponderle el pago de 293 mil, 928 pesos más lo que la ley considera como accesorios; por lo que esa cantidad, según la condena, debió haber recibido la demandante, quien actualmente se encuentra comisionada como intendente en el dispensario médico del Ayuntamiento.

Según abogados de los restantes actores, el gobierno municipal ha empezado a negociar con algunos de los demandantes ofreciendo cantidades mínimas de indemnización que no coinciden con lo de la sentencia, bajo el argumento de que el Ayuntamiento no les pagará si no aceptan. Ante esta situación, darán parte al Juzgado noveno de distrito que fue quien les otorgó el amparo para obligar a la comuna al pago y al TECA el requerimiento, ya que consideran que hay contubernio entre el Tribunal y el Ayuntamiento para pagar menos de lo que la sentencia indica.

Además de Juanita Marcelino Rufino, faltan por pagar a Héctor Gutiérrez Falcón, Adelfo Flores Sabino, Esther Pavón Pérez, Juissa Alemán Esteban, Nicolasa Joachín Beltrán, Félix Guillén Aguirre y Agapito de Dio