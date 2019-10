Se oponen a levantar protesta en el Tec de MinatitlÃ¡n

A una semana de haber sido tomado el Tecnológico de Minatitlán, estudiantes respaldados por los líderes de los tecnológicos de la zona sur endurecen su postura y aseguran que el movimiento no desistirá hasta que el director Gelasio Montes Roa y su gente se vayan.





Al hacer uso de la voz, el presidente de la sociedad de alumnos, Ulises Domínguez Yáñez argumentó que el movimiento es un acto 100% pacifico donde la comunidad estudiantil demuestra su inconformidad ante todas las irregularidades realizadas desde la llegada de esta pésima nueva administración.

“Quiero hacer hincapié en que este movimiento es una realidad, realidad de la cual no quieren darse cuenta aquellos que no entienden las situaciones las cuales se han venido expresando, un movimiento que conforma todas las fuerzas en nuestra institución con un solo fin; dar por terminada una administración la cual ha dañado profundamente a nuestra comunidad tecnológica en otras palabras la salida del director Gelacio Montes Roa y las subdirecciones”, citó.

Dominguez Yañez acompañado de Rodrigo Mariano Méndez, presidente CNEEST Zona Sur, Jorge Hibraín Vargas Hernández, secretario CNEEST Zona Sur, José Antonio Sulu Garma, presidente del IT Mérida, Yucatán, Pablo Lara Suárez, presidente ITS Cosamaloapan, Francisco Moreno Herrera, de IT Veracruz, Alejandro Zamora Martínez, del IT Comitancillo y de Daniel Casanova Pacheco, secretario de vinculación CNEEST Zona Sur; hizo hincapié en que lo único que están pidiendo es la renuncia del director para liberar el plantel.

Reitero que desde la llegada del nuevo director, los estudiantes insistieron públicamente que las áreas del edificio urgían de mantenimiento y obras, pero únicamente simuló con empresas de rehabilitación que no se realizaron pero que sí se cobraron.

“Lo hicimos saber en reiteradas ocasiones que el trato déspota, de intimidación y amenazas fue la respuesta de este señor, que el director general del TecNM Enrique Fernández Fassnacht conocía del caso y envió al Jurídico José Luis Sánchez Cuatzil para escuchar y recabar las evidencias de nuestras demandas, pero que en su lugar se dedicó a amenazar a la comunidad estudiantil”, dijo.

Mencionó que de manera irresponsable involucró en el asunto a un diputado federal, como vocero del TecNM a descalificarlos, agredirlos y a dar posiciones lejos de la verdad con información que a decir del mismo director general Enrique Fernández Fassnacht le ha proporcionado de manera irresponsable y falta de ética.

Enfatizó que desde que este movimiento empezó se apegaron a la legalidad, dando fue el notario público Erick Madrazo de la ciudad de Coatzacoalcos, se colocaron sellos en los edificios para salvaguardar la integridad de la infraestructura del tecnológico.

Abundo que es bien sabido que quieren intervenir diferentes actores tanto políticos como sociales los cuales en algunos casos solapan en un actuar de influyentismo así como también abuso de autoridad los cuales defienden atacando a todos los que conforman el movimiento con el fin de seguir manteniendo una represión a toda una comunidad, por lo que lejos de dar u proponer una solución solo causan más problemas y por ende más conflicto.

El presidente de la sociedad de alumnos finalizo su discurso subrayando que no se van a mover de las instalaciones hasta que se dé la baja irrevocable del director Gelasio Montes Roa y del director Jurídico José Luis Sánchez Cuatzil y se hagan las investigaciones por parte del Órgano Interno de Control de la SEP respecto a las denuncias hechas en el escrito.