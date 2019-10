Seguro del magisterio, caja chica de gobernadores de Veracruz

El Instituto del Seguro Social del Magisterio fue por décadas el “IPE Chiquito” de las administraciones estatales, reveló el director Francisco Enrique Pérez.





Sostuvo que desde hace varias administraciones atrás se desviaron cientos de millones de pesos a otros conceptos que nada tenían que ver con el beneficio de los trabajadores magisteriales.

Por ello, adelantó que se presentarán cuando menos cinco denuncias en contra de quien o quienes resulten responsables de este desfalco.

“Son cinco denuncias formales por diferentes actividades, no es dinero público, no es dinero de un presupuesto, es dinero de ahorro de los maestros, es un dinero privado que se mal utilizó. Tenemos registro desde 1992, pero se acrecentó del 2002 a la fecha, se pagaron muchas cosas que no se tendrían que pagar”, añadió.

Expuso que se trataba de un instituto “oscuro”, sin transparencia ni rendición de cuentas bajo el argumento de que era dinero público.

“A lo mejor mucho de lo que se va a denunciar ya feneció, pero se debe hacer público. Estamos en proceso de conformación de estas denuncias con la Contraloría General del Estado y se presentará este mismo año”, explicó.

El recurso de las aportaciones del Seguro de Magisterio, era utilizado para viajes y hasta cirugías estéticas lo que fue detectado principalmente en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Al asistir a la presentación del Programa de Ahorro en el Gasto y Buenas Prácticas de SSTEEV, explicó que se trata de más de 236 millones de pesos que desde 1992 hasta 2016, le fue descontado vía nómina a los docentes veracruzanos.

"Se pagaron viajes y hasta cirugías estáticas a personal del estado, se desvío muchísimo dinero del seguro de magisterio desde 1992 se le pago a gente que no tiene nada que ver con el seguro de magisterio y a quiénes se les pago prestaciones, beneficios sobornos o como se le pueda llamar".