Delitos van a la baja, dice Cuitláhuac García; pide no exagerar con feminicidios

“No exageren”, respondió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al ser cuestionado sobre los asesinatos de mujeres en el estado de Veracruz.





A seis meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que se empezarían a observar resultados en materia de seguridad, destacó que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de agosto a septiembre, en que está fuera el exfiscal Jorge Winckler Ortiz, el homicidio doloso bajó en 34 por ciento.

“Esto no quiere decir que no sucedan los delitos pero ya van para abajo. Esto no quiere decir que no sucedan pero por fortuna ya va para abajo, ahí vamos”, añadió.

Sobre los feminicidios enfatizó que el problema es grave pero se está atendiendo, “estamos en esa ruta, es lo bueno”.

Asimismo señaló que la estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y la dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, están dando resultados.









Dengue

También refirió que se sigue en etapa crítica por el número de casos de dengue, pero remarcó que las acciones implementadas por el crecimiento exponencial que se tenía, va a baja.

“Es una buena noticia porque tenía que actuarse a tiempo en esta etapa crítica y esperamos. Recuerden que se declaró en un consejo de salud cuatro meses de acciones, estamos en la sexta y séptima semana de estas acciones y estamos atendiéndolas”, añadió.

Precisó que de los 60 millones de pesos que se anunció que serían invertidos, llevan 20 millones aplicados y hay pláticas con la Federación para que se apoye con un recurso adicional.