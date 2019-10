Van otras 50 mil hectáreas para siembra de árboles en la Huasteca, señala el Delegado





Se abrió la nueva convocatoria para la inscripción en el programa ‘Sembrando Vida’ Se pretende arraigar a los campesinos, reactivar la economía rural y cuidar la ecología

Las pensiones que reciben los beneficiarios de los programas de Bienestar, principalmente Adultos Mayores y Discapacitados, se van a incrementar de acuerdo al índice inflacionario para que no exista rezago en ese apoyo y el recurso que se entrega bimestralmente mantenga el actual nivel adquisitivo. “En eso está empeñado el Presidente”, agregó

Antes de asistir a Zacualpan a inaugurar uno más de los mil 600 Centros Integrales de Desarrollo que se instalan en la entidad, Huerta informó que en la Huasteca se ampliará el programa ‘Sembrando Vida’ con otras 50 mil hectáreas para la producción de árboles de hule, caoba, cedro, naranja, limón o aguacate, entre otros, con cultivos intercalados de milpa o frijol.Añadió que ya se abrió la convocatoria para la entrega de documentación para inscribirse; los productores elegibles serán los que cuenten con parcelas de un mínimo de 2.5 hectáreas que estén improductivas, y recibirán asesoría técnica con apoyos de cinco mil pesos mensuales para sembrar, de los cuales 500 pesos irán a un fondo de ahorro para los propios beneficiarios.El delegado federal de Programas para el Desarrollo en el estado de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, este fin de semana realizó una gira de trabajo en Tantoyuca y Chicontepec con la subsecretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, para supervisar el avance de los programas de Pensión para Adultos Mayores y Discapacitados.Huerta explicó que esta ampliación de 50 mil hectáreas de siembra de árboles forma parte de la segunda etapa del programa que inicia en enero próximo y el objetivo es propiciar el arraigo de los hombres del campo a sus lugares de origen, reactivar la economía en el medio rural y contribuir a la protección del medio ambiente.

En otro orden, el funcionario expresó que en días pasados el Presidente de la República puso en marcha en Oaxaca el programa ‘La Escuela es Nuestra’ y pronto ocurrirá en Veracruz cuando los Comités Escolares de Administración Participativa reciban los recursos para impulsar obras prioritarias en sus planteles. Mencionó que este martes acude a una reunión con el Ejecutivo federal, donde tratará este tema.“Eso va a depender de los padres de familia, de los maestros y de los alumnos porque se va a dejar en ellos la coordinación de los trabajos de las obras”, añadió Huerta al recordar que el programa es para escuelas en zonas de alta y muy alta marginación, y en otro orden apuntó que en diciembre se concluye la primera etapa de construcción de los edificios de Universidades de Bienestar Benito Juárez, como en el caso de Poza Rica.

En torno a comentarios de que servidores de la nación intervienen en actividades políticas de MORENA, insistió que eso no ha pasado ni pasará y si existieran pruebas deben presentarse denuncias para sancIonarse. No --dijo-- en el gobierno federal eso no pasa, se acabó. Si en otros lados las cosas son distintas, que se haga cargo cada quien. Los delitos electorales son graves, sin fianza, y los programas sociales nunca se van a utilizar para manipular a la gente.