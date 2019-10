Acusan habitantes de Antón Lizardo a comisión ejidial de cobros indebidos

Habitantes de la Colonia Fondo Legal, de Antón Lizardo, municipio de Alvarado, acusaron que supuestamente el comisionado ejidal busca hacerles cobros indebidos.





Luisa Francisca Malpica Ronquillo, una de las quejosas, señaló que Cristóbal Gamboa Morales, les envió requerimientos solicitando pagos de hasta 30 mil pesos por constancias de residencia o de posesión de la tierra, sin embargo, los terrenos están escriturados.

“Tenemos desde 1952, 1957 escritura y pagamos al municipio el predial, el comisionado ejidal nos está intentando cobrar a varios pobladores de 30 manzanas, nos quiere cobrar 50 pesos por metro, a la iglesia les quieren cobrar 33 mil pesos, pero nosotros no pertenecemos al ejido”.

Insistió en que la colonia no pertenece al ejido y los cobros son indebidos.

Solicitaron el apoyo del Delegado Federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara para que intervenga y regularice la situación.

“Nosotros no estamos pagando, no sé si otras personas estén pagando, pero la mayoría tenemos escrituras. La reunión la tuvieron el 6 de octubre y a raíz de ahí acordaron el cobro e iniciaron a medir las casas, pero es una escritura que no sirve para nada, nosotros tenemos escrituras”.

Dijo que no están dispuestos a pagar ya que cuentan con escrituras y pagan impuestos municipales, como predial.