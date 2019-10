Plantas de tratamiento de agua en Boca del Río no funcionan, acusa Regidor

Las plantas de tratamiento en Boca del Río no funcionan y las aguas negras llegan crudas al mar, lo que causa una gran contaminación y es motivo para revocar las concesiones a los organismos operadores, alertó Carlos Alberto Butrón Valenzuela, regidor décimo de Ecología y Medio Ambiente en el ayuntamiento boqueño.





Consideró impostergable que las autoridades tomen medidas contundentes para detener el daño ecológico que impacta a las especies marinas y les quiten las concesiones a quienes no cumplen con su responsabilidad.

"De las 5 plantas que existen en Boca del Río sólo una funciona al 80 por ciento y las demás no están funcionando, y se suma la contaminación de Veracruz a través del canal de la Zamorana, porque recordemos que la planta de la Cabeza Olmeca también vierte sus aguas tal cual al canal de la Zamorana, que se conecta a Boca del Río y tal cual se van las aguas al mar", señaló Butrón Valenzuela.

El edil del ayuntamiento boqueño dijo que no existe un estudio para determinar la inversión necesaria para rehabilitar las plantas de tratamiento, pero destacó que existen las instancias a las cuales acudir.

Recordó que se puede acudir a la Comisión Nacional del Agua, que cuenta con presupuesto para apoyar a empresas concesionarias en la rehabilitación, pero debe solicitarlo el ayuntamiento donde están las plantas.

"Además el particular debe preocuparse porque está incumpliendo, pues cuando se hizo la licitación se pusieron metas para rehabilitar las plantas y la red de agua potable y de drenaje. Sin embargo no ha ocurrido.

"Si no fuera por la Ley 21 en la que ellos se basan, ya se los habrían revocado, aparte de que mientras el alcalde no promueva la revocación no va a pasar nada", precisó Butrón.