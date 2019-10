Veracruzano se prepara para participar en mundial de atletismo

Paulino Lira Ferral “Pollo”, es campeón internacional que ha participado en atletismo, triatlones y relevos a nivel local, regional, Estatal, Nacional e Internacional, recientemente compitió en Guatemala donde obtuvo una destacada participación ante Philipinos, Mexicanos, Chilenos, entre otros países obteniendo la medalla de oro, ahora el deportista se prepara para obtener una medalla en el mundial que se realizará en Toronto, Canadá en el 2020.





A su corta edad Paulino Lira demostró su pasión en varias disciplinas en el deporte entre ellas beisbol, atletismos y softbol, siempre contando con el apoyo de sus familiares y amigos quienes desde las gradas son testigos de los galardones que ha obtenido.

Durante los treinta años que tiene en el deporte, Pollo, a participado en más de cuatrocientas competencias de las cuales ha obtenido medallas de oro, plata y bronce en el noventa y cinco por ciento de sus participaciones.

“Siempre que voy a competir y en mi vida diaria me enconmiendo a mi creador y a la Virgen de Guadalupe, para que proteja a mi familia y me guie durante mis participaciones, ya que siempre he buscado poner en alto el nombre de Nanchital y al estado de Veracruz”, dijo, Paulino Lira Ferral “Pollo”.

Cerca de ciento cincuenta mexicanos viajaron a Guatemala para representar al México en la competencia internacional, sin embargo por los deportistas al ingresar a otro país tuvieron que enfrentarse a los contratiempos de migración, el valor de la moneda mexicana, la altura de aproximadamente mil quinientos metros a nivel del mar, que provocó la descompensación de mis compañeros durante la carrera.

“Estoy orgulloso de ser uno de los dos mexicanos que quedaron entre los ocho finalistas, pero más aún cuando logré vencer a menos de cien metros al hondureño que era uno de los favoritos y obtengo la medalla de oro en la carrera de 800 metros, en la competencia de 400 metros obtuve el tercer lugar y en relevos el primer lugar”, comentó el entrevistado.

Añadiendo el deportista, durante los próximos meses iniciaré con mi preparación para estar en el mundial en Toronto, Canadá, pero esta ocasión como el gasto es mayor tendré que buscaré patrocinios, porque no lograré cubrir los gastos que esto amerita ya que puede superan los treinta mil pesos para cubrir el viaje, hospedaje y alimentación.