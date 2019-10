‘Revientan’ la elección de Morena en Veracruz

En el estado de Veracruz fueron suspendidas al menos nueve asambleas regionales del Movimiento de Regeneración Nacional por no existir las condiciones de seguridad para continuar con ellas.

Los distritos de Córdoba, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Huatusco, Martínez de la Torre, Minatitlán, Pánuco, Papantla y Tuxpan registraron conflictos entre personas que no aparecían en la lista nominal, además de saturación de los espacios donde se llevaría a cabo la elección.

En la zona conurbada Veracruz – Boca del Río se presentaron casos donde presuntamente personas que no pertenecen a Morena irrumpieron en las asambleas.

En ambas localidades, los militantes denunciaron que el padrón se encontraba incompleto pues algunos afiliados no se encontraban en el registro.

De la misma forma, denunciaron que durante las primeras horas de la mañana se les estaba negando el acceso a personas provenientes de comunidades de la región, poniendo en riesgo su derecho al voto.

En los distritos donde las asambleas fueron suspendidas esperarán a que se reagenden para las próximas tres semanas, en caso contrario, la designación de delegados la realizará el Comité Nacional de Morena de forma directa.