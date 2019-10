Acuerdan AMLO y Trump frenar tráfico de armas

Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump acordaron iniciar acciones inmediatas para “congelar el tráfico de armas hacia México, proveniente de Estados Unidos”, después de los hechos violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Ebrard y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, establecerán contacto con el embajador de México en Estados Unidos, Christopher Landau, y a través de él con las diferentes agencias de aquel país para definir un encuentro entre autoridades de ambos países para cumplir ese objetivo.

López Obrador pidió que esto se realice “no más allá de lunes o martes, para que se pueda presentar a la opinión pública qué pasos se van a dar de manera inmediata” para congelar las armas con el uso de tecnología.

Al detallar sobre el contenido de la conversación telefónica, en entrevista Ebrard dijo que López Obrador le pidió a Trump “que se congele el tráfico de armas que proviene de Estados Unidos a México. ¿Quiere usted ayudarnos? Paremos ese tráfico, porque vimos en Culiacán calibres que se ven solo en acciones de guerra”.





Tecnología

Trump le contestó “que le parecía muy bien, que se puede hacer con base en la tecnología. Hoy existe, la tenemos al alcance, que no tiene que ver con que en Estados Unidos cambien sus leyes, tiene que ver con que no ingresen a México armas que son ilegales y además ponen en peligro la vida de muchas personas”.

De hecho, sostuvo Ebrard, “la misma tecnología tendríamos que usar para que la droga no pase de México hacia Estados Unidos, cosa que ya sabemos, pero ahora de las armas que vienen de allá para acá”.

El canciller comentó que en la llamada que ambos mandatarios sostuvieron a las 9 de la mañana de este sábado, por espacio de 15 minutos, no hubo reclamo de Trump hacia López Obrador porque no se ejecutó la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Encuentro

Y que la respuesta fue que “se hiciera de inmediato un encuentro entre las autoridades de los dos países; que se presentara en el transcurso de la próxima semana las acciones inmediatas que se van a tomar para lograr el objetivo de congelar, no reducir, el tráfico de armas hacia México proveniente de Estados Unidos.

Trump le expresó a López Obrador “que respeta mucho su trabajo y que estarían en la mejor disposición de escuchar lo que México tenga que plantear para coadyuvar o cooperar o respaldar las iniciativas que México va a tomar”.

López Obrador le agradeció “sobre todo el tono de respeto y de solidaridad con México y le señaló que la más alta preocupación de México son las armas” utilizadas en Culiacán.

Orden vigente

Ebrard dijo que continúa el despliegue de la Guardia Nacional, y sigue vigente la orden de presentación y aprehensión “de ésta y otras personas”. A pregunta expresa, dijo que autoridades de ambos países seguirán trabajando en conjunto para ejecutar la orden de aprehensión de Ovidio Guzmán.

PIE DE FOTO: El presidente Andrés Manuel López sijo que tuvo una productiva charla vía telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.