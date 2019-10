No habrÃ¡ perdÃ³n a quien haya malversado cuentas pÃºblicas

El Presidente de la Junta de coordinación política del Congreso del Estado, diputado Juan Javier Gómez Cazarin advirtió que en materia de cuenta pública, no habrá perdón ni negociación para los Presidentes municipales que haya hecho mal uso de los recursos públicos ni se prestará a permitir que delegados federales de la Secretaría del bienestar, presionen a los Servidores de la nación o beneficiados de los programas a que voten condicionalmente en favor de algún candidato a delegado del partido Movimiento regeneración nacional.





Entrevistado en Acayucan, previo a la asamblea para la elección de delegados que al menos en este distrito, se canceló este sábado en Cosamaloapan y donde se dieron acusaciones mutuas entre los diputados locales José Andrés Castellanos Velásquez y Deysi Juan Antonio por el supuesto uso de los programas sociales para condicionar a los participantes en la votación interna de delegados; el diputado del distrito de San Andrés Tuxtla, afirmó que

“Sea el diputado que sea, sea el funcionario que sea, también sean los servidores de la nación, que por cierto ahora están denunciando mucho de eso, si hay evidencias y argumentos suficientes para hacer las denuncias, que las hagan.

Yo puedo decir que Deysi Juan Antonio no se presta para estas situaciones, respaldo el trabajo de mí compañera Diputada y tengo una buena relación con el diputado José Andres, no creo en esa situación y conozco a la diputada no se presta a ese tipo de cosas” afirmó, señalando que las acusaciones, hechas incluso contra el delegado de la Secretaria del bienestar, Raúl David Salomón García, de pretender influir en el proceso interno presionando a Servidores de la nación a su cargo y a beneficiados; podrían ser parte de la elección de delegados que se llevaría en todo el estado, este sábado y domingo.

“Es el momento de las internas del partido, luego salen este tipo de situaciones porque cada quién quiere meter a sus delegados. Quiero que estas elecciones internas del partido, vayan por buen curso. Entiendo el calor político que se genera” argumentó.

“Si hay alguna injerencia de algún funcionario público, se tiene que denunciar aunque sean del mismo partido, no estamos para tapar a nadie, los recursos y los programas sociales, que quede claro, no comprometen a ningún ciudadano a que vote a favor de alguien. Los servidores de la nación no tienen compromiso con ningún delegado, todos son libres por eso hemos luchado por la democracia y erradicar este tipo de situaciones, no estamos de acuerdo en que se presente” afirmó tajante ante reporteros que cuestionaron el tema.

No vamos a negociar con alcaldes cuenta pública

Juan Javier Gómez Cazarin afirmó también que en relación a las observaciones hechas por el ORFIS hacia la cuenta pública 2018 de los Ayuntamientos, no habrá perdón ni negociación.

“A nadie vamos a perdonar, este es un congreso diferente, nosotros estamos decididos en actuar en defensa de los ciudadanos, nosotros no vamos a respaldar a ningún alcalde que haya hecho mal uso de los recursos públicos” aseveró.

“De nosotros no, no hay ningún tipo de negociación, cero negociación para este tipo de cosas, porque el recurso de los ciudadanos se protege.

No vamos a respaldar a ningún municipio que haya hecho mal uso de los recursos” advirtió, señalando que quien no solvente las observaciones, habrá de enfrentar las consecuencias legales correspondientes.