Sin fundamentos, acusaciones por uso político de programas en Sedesol

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez, calificó como acusaciones sin fundamento el que se diga que utilizó los programas sociales para coaccionar el voto en las elecciones internas del partido.





Dijo sentirse muy tranquilo y tener la conciencia muy tranquila "porque estamos haciendo las cosas bien”.

“Yo no he tenido ningún acercamiento, hemos estado haciendo un trabajo en la Sedesol increíble, muy limpio, muy honesto y desconozco los motivos, no he visto alguna información al respecto”, dijo.

Al preguntarle sobre si podría ser “fuego amigo” el que se denuncie tal intromisión, prefirió no hablar de ello pues apuntó que fueron los mismo militantes quienes hicieron los señalamientos.

“Yo voy a esperar los tiempos, que pase nuestro proceso y nos sentaremos a verlo con ellos, porque si algo tienen que lo muestren, qué bueno que se llevaron la información a la Fiscalía y que ahí se investigue”, dijo.

Recientemente los diputados locales José Andrés Castellanos Velázquez y José Magdaleno Rosales Torres interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del funcionario, a quien señalan de apoyar a la diputada Deysi Juan Antonio.

Dio a conocer que hizo un llamado a los empleados de la Sedesol para que no realicen actividades de proselitismo.

“Le tuve que avisar a todos los compañeros que trabajan en la Sedesol en los 20 territorios que la Ley de los Funcionarios Públicos, la Ley General de Procedimientos y demás no nos permite hacer proselitismo ni llamar al voto ni nada de eso”.

No obstante señaló que a quien se detecte haciendo alguna de estas prácticas ilegales se le aplicará la ley, y le reiteró a los militantes que si tienen algo que decir interpongan sus denuncias correspondientes.