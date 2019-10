Interoceánico tendría ‘Puerto Seco’ en zona veracruzana

La Federación analiza la posibilidad de incluir un ‘Puerto Seco’ en Veracruz como parte de las ventajas logísticas en el trayecto del Corredor Interoceánico, reveló Eduardo Romero Fong, titular de la Unidad de Gestión Regulatoria en el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.





“Estamos proyectando 10 polos de desarrollo a lo largo del Istmo de Tehuantepec que aprovechen la infraestructura que se va a desarrollar como parte del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, en donde sean espacios para llevar a cabo actividades productivas, uno de ellos pudiera, efectivamente, tener una vocación más logística”, externó Romero Fong.

El funcionario federal comentó que con ello se aprovecharán las características de las regiones, para que los empresarios tengan acceso a proveedores y mano de obra local una vez que se establezcan.

“Algunos pudieran o no tener mayor vocación para el tema logístico, sino para el tema de transporte de mercancías, no solamente al interior del país, hacia regiones donde donde hoy en día no hay tanta comunicación en el resto del país, sino también a nivel internacional..

Esa es una posibilidad, que uno de los polos, efectivamente, pueda tener entre otras esa vocación, pero yo también diría que esos polos deberán cumplir con esas condiciones de tener la facilidad de permitir la entrada y salida de mercancías con mucha agilidad y al menor costo posible”, refirió Eduardo Romero.

Aunque ya se proyectaron los 10 polos de desarrollo, podría haber variaciones al momento de habilitarlos, siendo cinco en Veracruz y cinco en Oaxaca.

Romero Fong subrayó que éstos se instalarían en predios del estado, pero existe la posibilidad de que particulares participen en estas actividades en asociación con ejidos y comunidades, siempre y cuando se les asegure alguna utilidad.