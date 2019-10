En Veracruz, madre pide ayuda para su pequeño hijo que necesita una cirugía

Graciela Romero Rivas es una joven madre que pide ayuda para que su pequeño hijo, Uriel, de dos años pueda ser sometido a una cirugía que requiere, debido a la inmadurez de su organismo por ser producto de un embarazo múltiple, de 26 semanas de gestación, por lo que sus dos hermanitos no lograron sobrevivir.

Actualmente el pequeño cuenta con un año 8 meses de edad, y aunque tiene un diagnóstico muy delicado, milagrosamente ha salido adelante de todas las veces que ha sido ingresado a urgencias e incluso a terapia intensiva, ya sea en el Hospital Regional o en el IMSS, donde se le ha atendido.

"Mi hijo tiene desnutrición, ya que debido a los quistes subglóticos no puede comer bien y solo toma líquidos, además tiene retraso global del desarrollo, displasia broncopulmonar, escoliosis, retinopatía, por lo cual fue operado, ventrículomegalia, paladar hendido, hipotiroidismo y requiere de oxígeno, además de una posible leucemia", explicó.

De acuerdo a la entrevistada en el Seguro Social no le han dado la atención adecuada, y señala una serie de anomalías por las cuales interpuso una demanda, sin embargo en éste momento lo más importante para la desesperada mamá es la intervención que requiere su bebé, misma que no puede ser realizada en el IMSS, pues no cuenta con ese servicio.









"Requiere una laringoscopia directa, para retirarle los quistes subglóticos, esa cirugía la hay en el Hospital Federico Gómez, sin embargo me ofrecieron una traqueotomía para mí bebé, y lo enviarían al Hospital Siglo XXI, pero mi bebé no necesita esa cirugía, por lo que pido el apoyo para tratarlo", explicó.

A través de este medio solicita el apoyo de la ciudadanía ya que es madre soltera y los gastos de casi dos años de atención y cuidados especiales que requiere el pequeño la han rebasado a ella y a su familia, por lo que prácticamente solo cuenta con lo indispensable para subsistir, sin embargo el bebé requiere de condiciones especiales de vivienda, de alimentación, y de transporte para reponerse a sus padecimientos.

Quienes deseen ayudar a este pequeño guerrero, que milagrosamente y en contra de los diagnósticos médicos, ha logrado sobreponerse pueden realizar su aportación a la cuenta de Saldazo 4766 8413 3920 0191 con el deseo de que el pequeño Uriel, pueda seguir iluminando la vida de su madre y hermano mayor con su sonrisa.

Respuesta del IMSS

Extraoficialmente se supo que Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la institución seguirá brindando la atención al pequeño Uriel, en donde ha sido atendido desde su nacimiento, pues su madre es derechohabiente.

Sin embargo señaló que el diagnóstico clínico del menor es adverso, por lo que han hecho todo lo posible médicamente, de acuerdo a la capacidad de la institución, a lo que el bebé ha respondido.