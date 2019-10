Acusa ciudadano a alcalde de Alvarado de agresión física

El ciudadano Mario Luis Moreno Campos acusó que supuestamente el alcalde de Alvarado, Bogar Ruiz Rosas, lo mandó a golpear.





Explicó que el 11 de octubre ambos se insultaron y la discusión acabó con una presunta agresión.

“Si se dan cuenta estoy un poco golpeado ya que el alcalde me mandó a golpear. Saliendo de una fiesta de las que hubo en el municipio me dirigí hacia él para hablar con él, aclarar ciertas situaciones y estuvimos platicando bien, sin embargo, me insultó, yo le contesté igual y como no le gustó mandó a su gente a que me golpeara”.

Afirmó que formó parte del equipo de campaña del ahora presidente municipal, sin embargo, en marzo sin ninguna explicación fue dado de baja de la plantilla laboral del ayuntamiento.

Ese fue el tema que pretendía discutir con Bogar Ruiz, sin embargo, la situación se salió de control, comenzaron a insultarse y supuestamente el presidente municipal lo mandó a golpear.

“Él y yo fuimos amigos de toda la vida, yo lo ayudé en la campaña, fui gente que le ayudo a ganar la presidencia.

Fui su representante en el OPLE, lo defendí a más no poder para que llegáramos al objetivo y empezamos a trabajar el 1 de enero pero el 15 de marzo me dio de baja del ayuntamiento”.

Expresó que de forma interna tiene señalamientos de haberse quedado con un recurso que había sido canalizado al ayuntamiento, sin embargo, no han interpuesto denuncias formales en su contra y trató de explicar la situación.

Acusó que no se trata del único caso ya que el Ayuntamiento de Alvarado separó a un alto número de trabajadores de manera injustificada.