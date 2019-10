Van por la ‘cabeza’ de Ramón Hernández Toledo

Integrantes del Movimiento de Cambio Sindical (Mocasin), van ‘tras la cabeza’ de Ramón Hernández Toledo, líder moral de la Sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), por lo que exigen a las autoridades dar curso a la demanda 463/2018 interpuesta contra el cacique sindical y se convoquen a elecciones extraordinarias transparentes.





“Ramón Hernández Toledo tiene 28 años en el poder, tiene 62 años de antigüedad y tiene 82 años de edad, es ilógico (por los estatutos)… todos los que están dirigiendo están igual, arriba de 50 años de antigüedad… se tiene que ir ya”, expresó Flavio Medina Barragán, quien encabeza Mocasin.

Hasta la redacción de Diario del Istmo llegaron alrededor de 30 trabajadores sindicalizados afines a Mocasin, quienes celebraron la renuncia de Carlos Romero Deschamps como secretario general nacional del STPRM, a la vez que remarcaron que Manuel Limón Hernández no puede asumir el liderazgo interino al no existir una toma de nota legal autorizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“No se le puede llamar elección democrática, puesto que nada más fueron ellos… ahorita la ley contempla que tenemos el derecho a votar y ser votados, sin embargo ellos no lo permitieron y aquí están las pruebas… vamos a exigir que se cumpla la ley con base a la demanda, porque el cambio es irreversible, porque así como se hizo en el nacional vamos a exigir que se haga con los locales, esa es nuestra exigencia: que rindan cuentas; la ley es muy clara, deben darnos cuentas detalladas de todos los ingresos que tiene la Sección 11”, dijo Flavio Medina.

STPS FACULTADA PARA INTERVENIR

Víctor Manuel Barajas Vázquez, otro de los trabajadores sindicalizados de la Sección 11, aclaró que la STPS dio 240 días al STPRM para adecuar y modificar sus estatutos de acuerdo a la Reforma Laboral, periodo que vence en diciembre, por lo cual la dependencia está facultada para convocar a elecciones extraordinarias ante la renuncia de Romero Deschamps, que debe hacerse en 90 días.

“Se habla de un interino, Manuel Limón, siguen bajo la misma secuencia, pero no tienen la legalidad para llevar a cabo ese interinato, ¿por qué? Porque los 36 secretarios generales que lo quieren nombrar interino no tienen toma de nota… no pudieron acreditar la toma de nota de Jorge Tadeo… de acuerdo a nuestros estatutos no tienen la facultad… Las 36 secciones fueron impugnadas por las elecciones amañadas… Aquí la dependencia facultada es la Secretaría del Trabajo y a través de ahí tiene que ordenar al sindicato que lancen la convocatoria, lo que pedimos los disidentes s que la dirigencia actual saque las manos de esa convocatoria”, sentenció Barajas Vázquez.

SE ACABÓ LA REPRESIÓN

Por su parte, Ana María Ramírez Fernández, otra de las sindicalizadas, hizo un llamado a sus compañeros a sumarse a alzar la voz y no tener miedo de denunciar atropellos de los actuales líderes petroleros, en especial de los acosos laborales y sexuales de los que varias mujeres son víctima en Pemex.

“Que se sigan anexando a este movimiento, las represiones ya se terminaron, ya no más, a todas las mujeres petroleras de la Sección 11 se les hace un llamado para que se acerquen, tenemos muchas propuestas para juntas y juntos podamos lograr un cambio en la Sección 11, el cambio ya está, no tengan miedo, estamos más fuertes que nunca. ¡Mocasin Va!.. Muchas de las situaciones a las que se han enfrentado las compañeras petroleras es a la discriminación, al acoso sexual y violación a los derechos escalafonarios”, puntualizó Ana María Ramírez.