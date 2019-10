Va Dany por segunda quimioterapia; mejora su salud

Hace exactamente un mes, Daniela llegó al Centro de Cancerología en de Xalapa, donde los médicos confirmaron lo que ya se temía, presentaba células cancerígenas en forma de un tumor que le deformaba el rostro.





En el CECAN veían poco probable que la menor fuera a reaccionar favorablemente, pues el cáncer que presentaba era muy agresivo y se le extendía rápidamente en todas partes del cuerpo, principalmente en su rostro.

Hace una semana, Dany recibió su primer quimioterapia con alta concentración de líquidos, a la cual respondió de manera exitosa al tratamiento y después de 4 horas en quirófano, salió con buen semblante, platicando con el personal médico y enfermeras que quedaron sorprendidas con su reacción.

Hoy, 30 días después de aquel diagnóstico que no era nada favorable, los tumores en el mentón, la boca, los labios y la región frontal de Daniela, no tan sólo han disminuido, si no que de paso la pequeña luce un mejor semblante y muestra mucha fortaleza y deseos de vivir pese a la enfermedad que aún no desaparece del todo de su cuerpo.

Este jueves la pequeña Dany será sometida a su segundo tratamiento de Quimioterapias en la Capital de esta entidad.