Ven mano negra de secretarías en elección de Morena en Veracruz

En conferencia de prensa, el diputado local José Magdaleno Rosales Torres, acusó que la secretaría y subsecretaría de gobierno del estado intervienen en la vida interna del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).





Ante la prensa, el legislador local dijo que dicha intervención se realiza a través de la delegación de la Secretaría del Bienestar a modo de condicionar los apoyos para favorecer a ciertos candidatos a delegados de Morena.

Por su parte, el diputado José Andrés Castellanos acusó a la diputada Deisy Juan Antonio, de hacer proselitismo político a través de la entrega de los programas sociales de la Sedesol y pidió al titular Guillermo Fernández Sánchez poner un alto.

“A mí se me hace el típico de proselitismo de que yo me cuelgo la medalla, yo entrego los programas y no es así el tema”, dijo.

Refirió que la legisladora ya está haciendo campaña de esa manera en el distrito de Acayucan, “no se vale, yo siento que hay que tener respeto por las instituciones”.

Recordó lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que no se puede estar haciendo política con los programas sociales pues es un delito y la legisladora lo sabe.

Refirió que en la elección interna del partido, también está comprometiendo los beneficios de los programas sociales a cambio de su credencial de Morena.

“Es una situación crítica y lamentable para mí, estarlo exponiendo porque como secretario de la comisión de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social no me brindó ningún tipo de información ni por escrito ni verbal”, añadió.