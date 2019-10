Expulsan a 30 aficionados por grito homofóbico en el México-Panamá

Aunque FIFA no aplicó su protocolo para evitar el grito homofóbico en el partido que sostuvieron este martes las selecciones de México y Panamá en el Estadio Azteca, la seguridad del inmueble se vio obligada a expulsar a 30 aficionados. De acuerdo con personal de comunicación de la Selección Mexicana, antes del duelo se tuvo una reunión con agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la empresa de seguridad privada que opera el Coloso de Santa Úrsula, en la que se les pidió estar atentos a esta situación.





El personal explicó que "primero se les hizo un llamado de atención a los aficionados y los que reincidieron fueron retirados del inmueble". Así lo hicieron por todas las zonas del Coloso de Santa Úrsula, incluso hubo personal equipado con cámaras de video para detectar a los infractores. En el caso de Emanuel y su amigo recibieron una recomendación de la autoridad, aunque todo fue una confusión, pues aseguraron que gritaron 'Ehhh Chucky Lozano'. "Pensaron que yo estaba gritando 'eh puto', pero no, yo estaba gritando 'Ehhntregate' y 'Ehhh Chucky Lozano', sí extendí las manos por eso vinieron y pensaron que estaba gritando, y me dijeron que ya no podía gritar esa palabra. Está bien que sean estrictos", explicó el aficionado.