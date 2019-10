Por falta de denuncias escuelas continÃºan siendo robadas en Veracruz: Regidor

Pese a que en los últimos meses se han registrado varios robos a escuelas, muchas de las autoridades de las mismas no han denunciado ante Fiscalía y esto dificulta dar un seguimiento judicial.



Esto fue dado a conocer por el regidor Miguel Hermida Copado quien invitó a las asociaciones de padres de familia y a las escuelas robadas para que acudan a interponer sus querellas penales.



Dijo que no basta con dar su reporte al ayuntamiento y a la delegación de la SEV, sino que deben acudir ante la Fiscalía Regional para que la dirección de educación pueda tener argumentos legales al proceder.



“Lo que termina sucediendo es que no realizan la denuncia, acuden al Ayuntamiento a comentarnos, le marcan por teléfono al delegado de la SEV, se reúnen con autoridades educativas, pero no se genera la denuncia formal.



“Entonces nosotros como autoridad para poder construir un dato, necesitamos tener la denuncia, la Fiscalía no genera investigaciones, y entonces no hay todo un seguimiento judicial del tema”, subrayó Hermida Copado.



Señaló que espera se retomen las mesas inter institucionales con la Secretaría de Seguridad Pública para poder tratar el tema más a fondo y tomar acciones conjuntas para emprender acciones de prevención.