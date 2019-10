Llaman a escuelas saqueadas en Veracruz a interponer denuncias correspondientes

Los directivos de planteles saqueados tienen la obligación de interponer la denuncia ante la Fiscalía Regional, de lo contrario no se integran carpetas de investigación y no se da seguimiento a los casos.





Miguel Hermida Copado, regidor tercero del Ayuntamiento de Veracruz, explicó que la mayoría de las veces solo dan aviso a la Secretaría de Educación de Veracruz y por ende no hay detenidos, solo reposición de material y equipo.

“Lo que pasa es que no realizan la denuncia, acuden al ayuntamiento a comentarlo, le marcan por teléfono a la delegada de la SEV, se reúnen con autoridades educativas pero no se genera la denuncia formal y nosotros como autoridades para tener datos necesitamos la denuncia porque sino la Fiscalía no genera investigaciones y no hay seguimiento judicial sobre el tema”.

Insistió que sin denuncia se favorece la impunidad, incluso los delincuentes reinciden saqueando la misma escuela.

Recordó el caso del plantel que se ubica en las inmediaciones del Parque Zaragoza, o la Vicente Guerrero que fueron robadas en reiteradas ocasiones.









“Lo que termina sucediendo es que los criminales detectan que la escuela se encuentra vulnerable, se meten una vez y no pasa nada por eso en reiteradas ocasiones lo hacen. Hay una que está en el Parque Zaragoza que fue robada en reiteradas ocasiones y tuvimos que levantar la barda. Aquí lo que venimos a hacer es restituir climas, aparatos de aire acondicionado y hacer un llamado a las escuelas a que presenten la denuncia ante la Fiscalía”.

Por otro lado el edil afirmó que el ayuntamiento impulsa la regularización de escuelas para que cuenten con certeza jurídica aunque la responsabilidad recae directamente en la Secretaría de Educación de Veracruz.