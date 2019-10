Faltan 8 maestros en secundaria de Agua Dulce; toman plantel

Padres de familia tomaron los accesos de la Escuela Secundaria Federal número dos, debido que sus hijos no tienen clases, por la falta de ocho maestros que no han sido contratados, afectando directamente a casi 300 estudiantes del plantel.



Aseguraron que a pesar de haber cumplido dos días de manifestación, ninguna autoridad educativa ha podido atender sus demandas, por lo que desde el inicio de este ciclo escolar 2019-2020, sus hijos no tienen clases de español, ingles, geografía, arte, historia, formación cívica y ética.





Ante la falta de profesores, los estudiantes solo reciben dos horas de clases diariamente, por lo que consideraron que es urgente se regule la enseñanza para no perder el ciclo escolar.

Los inconformes se turnan, para permanecer en protesta de 7:00 y hasta las 19:00 horas, debido que desde el mes de agosto no han podido ser atendidos por el inspector escolar.

A pesar de las condiciones climáticas, los tutores permanecen en la intemperie, portando carteles donde se leen: “sin maestros no hay conocimiento”, “evitemos accidentes de nuestros niño, no más horas libre” y “respeto al artículo tercero constitucional para una educación de excelencia”.

Los tutores, dijeron que “no darán un paso atrás en sus demandas”, por lo que aseguraron que permanecerán en protesta hasta que las 184 horas a la semana sean cubiertas con nuevos mentores.