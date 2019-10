Narcomenudeo no bajarÃ¡ legalizando marihuana, aseguran

La legalización de la marihuana, no va a eliminar el narcomenudeo, la criminalidad ni el consumo de esta aseveró el director del Centro de Integración Juvenil (CIJ), Sergio Mayoral Barranca.





Por ello consideró que será necesario seguir trabajando en la prevención para hacer conciencia de los riesgos y daños de esta.

Aclaró que el hecho de que sea una planta natural no significa que sea inocua, “el veneno del alacrán azul aunque se use medicinalmente en Cuba para curar el cáncer, no nos lo aplicamos directamente porque es veneno y la marihuana fumada no es inocua y mucho menos en menores de edad”.

El especialista refirió que es un hecho que la legalización del uso medicinal de algunas moléculas de la marihuana se ha legalizado y ya generó jurisprudencia la demanda de que haya un uso personal en adultos.

“Sin embargo eso no quiere decir que m sea dañino en cerebros en maduración y ningún grupo prolegalizador de la marihuana en el mundo, acepta o promueve que sea el consumo en menores de edad”, añadió.

Subrayó que el cerebro madura hasta los 21 o 25 años y en cerebros en maduración, la marihuana tiene un efecto en el aparo cognitivo.

“De tal manera que tenemos que seguir haciendo conciencia primero con alcohol, tabaco, no uso en menores de edad y solventes inhalables y ahora la marihuana. No debemos bajar la guardia porque sí tiene un efecto en la percepción y en efecto cognitivo”, dijo.