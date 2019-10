Dengue afecta a niÃ±os y maestros en educaciÃ³n bÃ¡sica

Los casos de dengue han afectado también a niños y niñas en edad escolar básica, indicó la subsecretaria de Educación Básica del estado, Maritza Ramírez Aguilar.





En el nivel básico de educación, hay menores que se han enfermado de dengue por picadura del mosco transmisor, refirió la funcionaria estatal.

Entre las zonas donde se han registrado más casos se encuentran escuelas de Coatepec y Xalapa, que han sido considerados como focos rojos.

La Subsecretaria recordó que no hay cifras oficiales de niños y niñas que han enfermado de dengue, esto debido a que no todos los padres hacen el reporte o no en todos los casos los menores son atendidos en instituciones de salud pública. Las cifras existentes las tiene, acentuó, la Secretaría de Salud.

Además de alumnos, hay maestros que también han enfermado de dengue, comentó. En ese caso, los maestros tienen que ir a la instancia ISSSTE o IMSS para poder tener un permiso o determinar la incapacidad, "o si hay un interinato de 28 días o más".

La funcionaria hizo hincapié en que es fundamental la concientización en torno al dengue.

Y es que hay personas que no le dan la importancia al dengue que merece, ya que en una situación normal la enfermedad provoca calentura y molestias unos días, pero falta conciencia en torno a que "puede llevarte a la muerte si padeces otra enfermedad".