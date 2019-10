Valor y atrevimiento describen a Gabriel, el pequeño pintor de Coatzacoalcos

Valor y atrevimiento son las palabras que mejor describen a Gabriel Caudillo Regalado, un pequeño de 8 años al que la ceguera congénita no le impidió pintar, sino que lo inspira a salir adelante.





“Yo no sabía de la pintura, después me dijo mi maestra que si quería pintar y le dije que sí, me invitó a una clase y desde ahí empecé a pintar, cuando fui la primera vez me di cuenta (de que me gustaba)… me siento muy feliz”, externó Gabriel, quien estudia el tercer grado en el colegio Morelos, una escuela regular, en la que gracias a la ayuda de su ‘maestra sombra’, que le impulsa a esforzarse.

ES UNA BENDICIÓN EN MI VIDA

Para Isalia Regalado Ordaz representó una fuerte batalla traer a Gabriel a este mundo, pues nació a los seis meses y medio con retinopatía del prematuro, sin embargo, él es el ejemplo que le demostró que no existen imposibles, incluso ella ha aprendido de su propio hijo.

“Al principio fue muy difícil porque es algo desconocido en tu vida, pero realmente él ha hecho que veamos que no es nada malo, al contrario, son cosas que está aprendiendo día a día, nos sorprende cada día porque no tiene límites, siempre le hemos enseñado que en la vida no existe la palabra ‘no puedo’, él puede hacer todo y nos demuestra que es así, que él puede hacer todo”, expresó Isalia Regalado.









Para la mamá de Gabriel, él es una bendición, la prueba más grande de la fe, pues aunque los pronósticos no le daban mucho tiempo de vida al pesar un kilo, hoy en día es la muestra de cómo salir avante frente a las adversidades.

“Es una bendición en mi vida mi hijo… me decían que no iba a sobrevivir, es un ejemplo de fe y aquí está, pasamos muchas cosas muy complicadas, ya después de tres meses en la incubadora fuimos con todos los médicos y ahí nos diagnosticaron la retinopatía… les pido a los papás que siempre busquemos, no hay que ponernos límites como padres, que les enseñemos siempre a los niños que lo pueden todo”, dijo Isalia Regalado.

HICE CONEXIÓN CON ÉL: MAESTRA

Maura Eligia Vera Malpica, quien funge como ‘maestra sombra’ de Gabriel, indicó que es un niño muy empático y sensible, lo que le permitió trabajar con él y apoyarlo a reforzar su educación.

“Es un reto, porque no solamente es que yo pueda enseñarle algunas técnicas, sino que Gabriel me enseñe a mí, es un niño maravilloso porque no sólo va fortaleciendo en lo académico, sino también en la vida… hay que prepararse en el área, para comprender mejor”, dijo Vera Malpica.

Bastó con que Maura Vera le dijera a Gabriel que quería conocer su espacio, para que éste la llevara de la mano y con los ojos cerrados a entrar en su casa, para así ganarse la confianza del menor.

Gabriel aprendió la técnica ‘pastel’, con la que pudo hacer diversos cuadros de paisajes y frutas, difuminando colores.

“Sí me costó un poquito aprender a pintar, pero lo aprendí, escucho videos a veces en el celular o la computadora, pero me inspiro en cosas como en una flor o en un árbol… están invitados todos al curso para que aprendan a pintar”, puntualizó Gabriel.