Tesorera de Xalapa podrá volver tras aclarar acusaciones: Hipólito

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, dijo que otorgaron una licencia a Clementina ‘N’ como tesorera municipal por la orden de aprehensión en su contra, por lo que estimó que podrá regresar al cargo en cuanto aclare su situación.





“Hoy voy a acordar con mis regidores la propuesta. Es una licencia, nosotros pensamos que ella va a volver a tomar la responsabilidad”, dijo.

Sostuvo que en tanto ella resuelva su situación legal contará con una licencia y “una vez que lo haya resuelto retomará su función como tesorera”.

“Nosotros pensamos que ella es inocente y mientras no se demuestra lo contrario para nosotros ella sería inocente. No me parece que sea (cacería de brujas)”, dijo.

Por otra parte señaló que las calles Revolución y Allende avanzan en el calendario que se planteó pues cada tramo se está llevando a cabo en un buen ritmo y siguen avanzando en esa línea.









“Se está reconstituyendo todo lo que se había planteado, no ha habido ninguna novedad en ese sentido”, dijo.

Remarcó que el avance es de cerca del 30 por ciento por lo que estimó que se concluyan en tiempo.