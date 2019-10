‘Lokomat’, una esperanza para la rehabilitación de Vivi

El 16 de marzo, la vida de la joven, Viviana Gómez Pacheco cambió radicalmente al sufrir un infarto cerebral que le ocasionó parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo, hoy, después de seis meses de mucho trabajo terapéutico ha podido recuperar la movilidad que había perdido, parte de ese logro ha sido a través del ‘Lokomat’.





Este sistema robótico se encuentra en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (CRIS) del Sistema DIF Municipal de Coatzacoalcos, y en el estado de Veracruz, solo tres municipios cuentan con este equipo.

Viviana se encontraba trabajando en La Paz, Baja California cuando tuvo este evento cerebrovascular, su madre, Matilde de Jesús Pacheco la acompañó durante un mes en esa entidad y posteriormente viajaron a esta localidad en donde se encuentra su familia.

“En el IMSS de La Paz me atendieron, me enviaron a terapia y estuve solo un mes, después viaje a Coatzacoalcos para estar con toda mi familia, mi abuela también tuvo un infarto cerebral y estuvo viniendo aquí a recibir sus terapias, por eso llegue aquí”, comentó.

Al confirmarse que presentaba hemiplejia del lado izquierdo (parálisis del lado izquierdo), se sintió deprimida porque no podía realizar sus actividades con normalidad.









Sin embargo, al llegar al CRIS le brindaron las terapias que le han ayudado a recuperar su movilidad, entre ellas se encuentra este sistema robótico, por lo que debe cumplir 15 sesiones de 45 minutos como parte de su tratamiento.

“Me siento muy bien, tengo más fuerza para caminar, el equipo me está ayudando a tener movilidad. En el CRIS me han tratado muy bien, las terapeutas me han ayudado demasiado”, mencionó.

La señora Matilde, consideró que este proceso ha sido lento, pero con significativos avances en la salud de su hija.

“Afortunadamente le dieron terapia física con ejercicios sencillos, pero que le han ayudado mucho para recuperar su movilidad de la pierna izquierda”, indicó.

Es por ello que exhortó a los pacientes con algún tipo de parálisis o sus familiares, se acerquen al CRIS del Sistema DIF Municipal de Coatzacoalcos, para que puedan ser atendidos por los médicos y les recomienden las terapias que requieren.

‘LOKOMAT’ SE ENCUENTRA EN TRES MUNICIPIOS VERACRUZANOS

Además del CRIS del Sistema DIF Municipal de Coatzacoalcos, en Xalapa y Boca del Río cuentan con este equipo, el cual tiene un costo superior al 1 millón 500 mil dólares.

“El paciente cuando llega es atendido por un especialista en rehabilitación física, le hacen un plan de tiramiento y si considera que es candidato para el ‘Lokomat’, hace las indicaciones correspondientes y los terapeutas lo atienden”, explicó el director del CRIS, Rodolfo Corpi Fernández.

Recordó que al inicio de la actual administración municipal no se pudo utilizar este equipo, debido a una actualización en el software, por lo que requirió de una importante inversión para poder recuperarlo y ahora opera dos horas diarias.

FUNCIÓN DEL SISTEMA ROBÓTICO

El beneficio del entrenamiento robótico permite establecer rápidamente las conexiones entre las neuronas afectadas.

Este sistema permite automatizar y optimizar las terapias haciéndolas más intensas y facilita la labor del terapeuta en el entrenamiento de la marcha.

El ‘Lokomat’ se compone de una ortesis para la marcha y de un moderno sistema de descarga de peso corporal, combinados con una cinta rodante.

Una serie de monitores controlados por ordenador y sincronizados con presión con la velocidad, mueven las piernas del paciente trazando trayectorias que imitan patrones de marcha fisiológica.

El sistema de entrenamiento puede emplearse en personas con esclerosis múltiples, parálisis cerebral, parkinson, paraplejia, traumatismos craneoencefálicos, endoprótesis (de cadera), atrofia muscular, hemiplejia y lesión medular.

“Algunos pacientes reciben previamente terapia física y después llegan al ‘Lokomat’, ahorita está funcionando al 100%, muchos pacientes requieren este equipo y la población desconoce de su existencia”, indicó la fisioterapeuta, Reyna Márquez.

Por último, la especialista reconoció que han tenido buenos resultados al mejorar la marcha de los pacientes, después de cumplir con sus sesiones en este sistema robótico.