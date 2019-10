Héctor López vivió 34 años con una bala en su pierna

“No estaba muy convencido de ir, pero ya en el trayecto los compañeros me decían que fuéramos”, son las palabras con las que Héctor López Ramos narró cómo recibió un balazo en una fiesta de la Sección 84 del Sindicato de Celanese, que lo tuvo 34 años con un fragmento de casquillo en la pierna derecha.





“Ya cuando llegamos ahí, estaba el alboroto del baile en la cancha del Tesoro, ahí estuvimos como hasta las cuatro o cinco de la mañana, pero ahí a cada rato había broncas porque los contratistas en aquel tiempo estaban construyendo El Tesoro, en ese momento se hizo un alboroto por un pleito y yo me salí de ahí, me fui hacia la esquina de la cancha, ahí sonó el balazo y me dio en la pierna”, indicó López Ramos.

LO OPERARON SIN LUZ

Esta historia comenzó el 20 de julio de 1985, cuando Héctor tenía apenas 28 años y era soltero, tras terminar su turno vespertino; la bala le trozó el fémur, mientras que a otro compañero suyo lo tundieron a golpes, al grado de perder el ojo.

“Decían que me llevaran a la Cruz Roja, pero les dije que me llevaran al Seguro (IMSS), en ese momento llegó la policía y pedían que me bajaran, porque un compañero me llevaba en el hombro, pues no podía caminar; en el Seguro estuve internado casi mes y medio”, contó López Ramos, quien actualmente es jubilado.









Sin embargo, lo difícil para Héctor ocurrió en plena intervención, pues se fue la luz y de manera rudimentaria lo operaron con un instrumento de carpintería para corregir el desperfecto en su fémur, que lo tuvo cinco meses incapacitado y en una dolorosa rehabilitación, pues el colocaban pesas en la pierna para estirar el hueso, lo que finalmente no ocurrió quedando más corta que la otra extremidad.

“No quisieron sacar la bala porque los doctores temían que fueran a cortar alguna arteria o vaso, me dijeron que no había problema...el balazo me rompió el fémur... de ese tiempo para acá la bala no me molestaba, iba saliendo hacia el muslo, antes no se notaba, estaba más interno, luego se veía la protuberancia... (en la primera operación) me perforaron, me pusieron un clavo y me colgaban una bolsa con ocho kilos de peso”, mencionó.

REGRESA AL QUIRÓFANO

Hasta hace unos meses Héctor pensó que sólo era un fragmento de bala calibre 38 milímetros el que había en su pierna, pero al acudir a una de las tantas consultas que tuvo en el Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando le realizaron la radiografía descubrieron que había otro más alojado más adentro de la pierna.

“En la primera radiografía ahí salió... ya se veía bastante inflamado y como verde la piel, pero no me molestaba”, externó.

Y es que fue más lo que ese fragmento duró en su pierna que el tiempo en que fue retirada, pues bastaron 10 minutos con anestesia local en esa zona para retirarla y con ello obtener el asombro del médico y el personal que lo asistió, pues no daban crédito a los 34 años en que tuvo la bala.

“Inclusive las dos enfermeras que entraron, cuando me pusieron la anestesia y salieron a buscar el aparato para medir los latidos del corazón y llegaron, ya me estaban cortando la piel para sacarme la bala, ya habían casi terminado cuando llegaron, ni 10 minutos duró”, detalló.

Al retirarle el fragmento del interior de la pierna, parte del músculo se había tornado verdoso, por lo que se procedió a limpiar para evitar una infección.

“Muchos de ellos se impresionaron, me dijeron: ‘¡¿Tanto tiempo?!’... salió”, cito.

Aunque hace 34 años la Policía Municipal le llevó al presunto autor del disparo, Héctor no lo reconoció, pues al momento del impacto nunca vio de quién se trataba ante la cantidad de gente en la cancha que se ubica cerca de la biblioteca de la colonia El Tesoro, justo en la primera entrada. Tras el incidente las fiestas sindicales se realizaban en salones, aunque esta agrupación desapareció hace nueve años tras haber recorte de personal en Celanese.