Para disminuir los índices de corrupción, debe existir un gobierno abierto señala investigador

El investigador de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Álvaro Ramírez Alujas, aseguró que la transparencia es fundamental para que un gobierno sea completamente legítimo frente a la ciudadanía.

Respondió que a pesar de que México instaló el concepto de acceso a la información pública y fue pionero en tener una Ley, no por ello es posible tener un impacto positivo en algunos indicadores.

"Ustedes fueron los pioneros en instalar el concepto de acceso a la información pública. Desde esa perspectiva es muy potente pero hay también que tener mucho cuidado. No por tener una Ley de acceso a la información pública potente uno va de alguna manera a impactar tan positivamente en algunos indicadores", explicó el investigador.

Enfatizó que aunque la transparencia es un recurso que se utiliza para abatir la corrupción, en ocasiones la Ley no es suficiente.

Para poder disminuir los índices de corrupción, además del acceso a la información pública, el investigador detalla que es necesario realizar cambios culturales.

"Cambio en nuestras prácticas, en nuestras costumbres y en los mecanismos a través de los cuales nos relacionamos la ciudadanía con el poder público.

"México está bien posicionado a nivel estatal, a nivel de los órganos garantes estatales", explicó.

Sin embargo, la aplicación del gobierno abierto requiere también de la voluntad política y los recursos de todos los actores.