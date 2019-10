Todo lo que debes saber sobre Greta Thunberg /

Greta Thunberg, la adolescente y activista medioambiental sueca, está en boca de todo el mundo desde hace un tiempo por su lucha contra el cambio climático que ha inspirado a miles de jóvenes de todo el mundo.





Su imagen dio la vuelta al mundo tras su intervención en la Cumbre de Acción Climática de la ONU, que tuvo lugar en Nueva York hace un par de semanas donde llegó tras cruzar el océano Atlántico a bordo de un velero que no emite carbono, ya que su estricta ética ecologista no le permite volar en avión.

La niña activista

Todo comenzó hace poco más de un año, cuando la activista inició una huelga estudiantil en la que todos los viernes se concentraba frente a las puertas del Parlamento de su país pidiendo medidas contras el cambio climático. Pronto, otros estudiantes de todo el mundo comenzaron a imitarla creando el movimiento global “FridaysForFuture”. Desde entonces, la vida de Greta se ha centrado en dar conferencias por todo el mundo poniendo de manifiesto la necesidad de luchar contra el cambio climático.

Sin embargo, esta no es la primera lucha a la que Greta se enfrenta. Cuando tenía 8 años, la pequeña escuchó hablar por primera vez sobre el cambio climático y no pudo entender por qué los líderes políticos no estaban haciendo nada al respecto. Como consecuencia, la joven entró en una profunda depresión, dejó hablar y de comer, llegando a adelgazar hasta 10 kilos.









Finalmente, fue diagnosticada con síndrome de Asperger, un trastorno dentro del espectro autista que merma las habilidades sociales, y que la joven ha tenido que hacer frente para ponerse en varias ocasiones ante numerosos líderes mundiales y acusarlos de mirar hacia otro lado en lugar de tomar medidas drásticas para reducir las emisiones de efecto invernadero.

La líder de la próxima generación

Greta se ha convertido en una inspiración para millones de jóvenes en todo el mundo. Su discurso contundente, directo a concienciar a los líderes políticos y a la élite económica, pretende transmitir la necesidad de actuar ante un problema que no se traduce solo en un clima cada vez más inestable, sino en un cambio en la forma de vida en la Tierra.

Los científicos de la NASA clasificaron al año pasado como el segundo más caliente desde que comenzaron a llevarse registros confiables en 1880 dando lugar a sequías prolongadas, tierras áridas, falta de alimento, incendios e inundaciones que, día a día, empujan a poblaciones enteras a dejar su hogar en busca de un futuro.

Algunos medios ya hablan del impacto que la adolescente tiene sobre las nuevas generaciones como “el efecto Greta” y la califican como uno de los personajes más influyentes entre los jóvenes de todo el mundo. De hecho, su nombre se baraja entre los favoritos para ganar el premio Nobel de la Paz de 2019.