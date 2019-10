Este miércoles, continuarán tratamientos de quimioterapias en hospital: Director

Este miércoles retomarán las quimioterapias de pacientes de oncología padiátrica del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

Sócrates Gutiérrez Castro, director del nosocomio, señaló que quienes cuenten con preinscripción médica serán sometidos al tratamiento.

El ISSSTE permitirá que en sus instalaciones se preparen los medicamentos de quimioterapias y posteriormente se aplicará a quienes se encuentren internados en la Torre Pediátrica o sean citados de manera ambulatoria.

“Se les dio solución a sus peticiones en cuanto a la preparación de tratamientos de quimioterapia siempre y cuando cuenten con el recetario colectivo”.

El director afirmó que la compra de la campana fue autorizada desde el nivel central, sin embargo, al no producirse en el país el tiempo de entrega es de 90 a 120 días.

Rechazó que por falta de recursos haya escasez de medicamentos, incluso mostró facturas de los pagos, pero hay casos en los que el proveedor no ha surtido.

Son 25 niños diagnosticados con leucemia y 15 más con otro tipo de cáncer.

“Hemos tratado de buscar el medicamento con proveedores de Puebla, Merida y otros estados, pero no lo hemos encontrado. Nos han pedido fecha para conseguirlo pero no se ha encontrado ni en hospitales de la ciudad que son privados”.

Insistió en que el sector salud busca cómo resolver los problemas y sobre todo contar con el abasto completo de medicamentos.