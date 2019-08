Claman en Poza Rica por apoyos para viviendas

El Ayuntamiento de Poza Rica ha negado apoyos y obras a un promedio de 30 familias de la colonia Las Ánimas, a pesar de que los vecinos carecen de servicios públicos y ser de escasos recursos económicos.





Sus casas están construidas con madera, palos, láminas y bolsas; algunas están al borde de un barranco y con pisos de tierra, las personas no tienen empleos formales y otros recolectan plásticos y cartón para venderlos.

Aún con esas necesidades el gobierno municipal les niega el apoyo argumentando que el área donde construyeron está catalogado como zona residencial, además que algunos carecen de las escrituras de sus terrenos o rentan.

La señora Alberta Varela Huerta, una de las inconformes, declaró que en diversas ocasiones han solicitado beneficios como la construcción de cuartos dormitorio que hasta la fecha no les han cumplido, principalmente a quienes viven entre las calles Jazmín, de la Rosa y Azucena, por mencionar algunos.

Incluso –dijo– los funcionarios municipales prometieron entregarles materiales de construcción, hace meses pero tampoco cumplieron, situación que los mantiene descontentos ya que sólo ven que en otras colonias, con rezago social similar, a los vecinos los benefician.









Otra de las vecinas, Elizabeth Pérez Eugenio, explicó que los argumentos de las autoridades es que el área donde fincaron sus casas está registrada como una zona residencial, con la que consideran que se tienen más posibilidades económicas.

Mientras que a otros les niegan los apoyos debido a que carecen de escrituras, ya que solo están como posesionarios del terreno o viven en domicilios prestados o rentados.

“Mi casa es de madera pero yo no sé por qué nos hacen a un lado porque han venido a censarnos pero nos piden escrituras y otros papeles; la verdad no los tenemos a la mano. Las personas que vinieron porque nos iban a apoyar ya no vinieron”.