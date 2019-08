Se deben tomar medidas preventivas para evitar que próximas generaciones sean revictimizadas

Autoridades y sociedad civil deben contribuir para que nunca más haya historias fúnebres como la de las fosas en Colinas de Santa Fe, pero se requiere más trabajo de investigación policiaca y prevención familiar, aseveró Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en el Estado.

Al cerrar en ese punto el jueves 8 de agosto el Colectivo El Solecito la búsqueda de desaparecidos, cuyo saldo en 3 años fue el hallazgo de 22 mil restos humanos y 293 cráneos, Zúñiga resaltó que no se debe criminalizar a quienes ya no están ni revictimizar a sus familias.

Advirtió que la situación es muy grave porque todo apunta a que los homicidios dolosos van en aumento y eso incide en destrucción de familias y del tejido social. Peor aún, la criminalidad deja a menores sin sus padres y en riesgo de ser revictimizados.

Ante ello urgió a tomar medidas preventivas, con énfasis en las próximas generaciones, para que crezcan en un ambiente de tranquilidad, para lo cual las autoridades en el país, estados y municipios, deberán dejar de pensar en las próximas elecciones y empezar a trabajar por la seguridad.

“Al último sexenio la probabilidad de que alguien sea víctima de homicidio doloso es de 0.3 por ciento, y de 0.8 por ciento si tomamos la cuenta del año 2012 a la fecha. Al ser tan baja la posibilidad muchas personas no le dan la relevancia que conlleva el tema, hay indiferencia social: no tenemos empatía por quienes sufren la pérdida de un familiar; por el contrario, se trata de descalificarlos o vincularlos con actividades no permitidas, no lícitas.

“En promedio quienes perdieron la vida en homicidios dolosos son menores de 40 años, muchos vivían en condiciones de pobreza. Qué estamos haciendo para atender a niños, adolescentes y jóvenes, hijos de quienes han perdido la vida; qué medidas se van a tomar para que no se expongan a las actividades delincuenciales y no sean ellos en el futuro las víctimas”, cuestionó.

Alertó que las víctimas y sobrevivientes de esos casos corren en el riesgo de volver a sufrir, ahora por posibles señalamientos, como si fueran culpables de lo que les pasó, sin concederles el beneficio de la duda.

Se pronunció por no criminalizar a quienes ya no están y a la vez, que las familias asuman medidas preventivas para que sus integrantes no se sumen a esas historias de triste final.

Recalcó que esa situación no puede atenderse sólo con procuración e impartición de justicia, sino con una perspectiva educativa y de salud pública, y se debe dejar de victimizar a quienes ya han sido victimizados por la pérdida de un familiar.

“Se debe generar una política pública para las personas que se detecte con una conducta antisocial, rescatarla sin criminalizarla. Hay muchos jóvenes a quienes utilizan en distribución, trata de personas o prostitución. No hay una política pública para rescatar a esos jóvenes sin ser criminalizados y donde las familias puedan acudir a solicitar apoyo a especialistas.

“De lo contrario nunca alcanzarán los policías, Ejército, Marina, Guardia Nacional, porque el problema es social es muy grande. La Guardia Nacional debe contrarrestar a los grupos organizados para restarles; y al área de Inteligencia Financiera, pegarles en el dinero, que es la única manera de minimizar a esos grupos criminales”, puntualizó Zúñiga Mezano.