INE Veracruz no ha emitido credenciales falsas a migrantes centroamericanos

El Instituto Nacional Electoral en la región Veracruz no ha detectado la emisión de credenciales falsas a indocumentados centroamericanos.





Gonzalo Castillo Gameros, vocal ejecutivo de la junta distrital número 4, no descartó que el problema pueda presentarse en la ruta del migrante, sin embargo, las oficinas del INE que se encuentran alejadas del paso de indocumentados no enfrentan el problema.

“Aquí en el distrito no hemos tenido ninguna situación parecida. Afortunadamente no tenemos ningún problema en ese sentido. Siento que en nuestra zona no llega tanto migrante, van por otro camino aunque sí llega a haber pero no tenemos ese problema identificado”.

Por otro lado llamó a los ciudadanos a renovar su credencial si la terminación de la misma indica 2018.

En el distrito 4 están identificados más de 19 mil ciudadanos en dicha condición pero se sumarán los de terminación 2019 sino comienzan a renovar su mica.

“Seguimos teniendo un número muy alto de ciudadanos con credenciales 2019 cuya vigencia se va a perder a partir del día último de diciembre de este año, por eso hemos estado invitando a la ciudadanía a que hagan la renovación periódica. Nosotros no estaríamos en posibilidad técnica de atenderlos a todos en un solo momento por eso esperamos que hagan la renovación periódica”.

Para renovar la credencial de elector se necesitan documentos básicos como: acta de nacimiento, comprobante de domicilio menor a tres meses y una credencial oficial con fotografía.

Los tres requisitos deben presentarse en original en los módulos del INE.

La credencial se entrega entre 10 y 12 días, aproximadamente.