Acusa Solecito a Winckler de hackear sus redes sociales

La vocera del Colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, responsabilizó a la Fiscalía General del Estado (FGE) del hackeo a sus redes sociales registrado este miércoles.





Cabe señalar que la Cuenta de Twitter fue intervenida con el objetivo de desacreditar a la organización dando a entender que reciben dinero del gobierno del Estado, algo que calificó como “grave”.

En su opinión dicha acción demuestra que la Fiscalía General del Estado “puede llegar a todo tipo de bajezas”.

Al respecto aseveró que dicho organismo, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, tiene la capacidad de realizar este tipo de acciones, considerando que son los responsables.

Así lamentó que se quiera desacreditar la lucha de la organización para encontrar a las víctimas de desapariciones y desapariciones forzadas en Veracruz.









“Esto es totalmente hecho para desacreditar, pero nos preocupa eso. Se trata de una acción deleznable e inmoral”.

Díaz Genao pidió que quien acusa demuestre que reciben dinero del gobierno, tal y como publicaron en la cuenta de Twitter del Colectivo Solecito.

“Que nos demuestren en dónde está el cheque o los apoyos que dicen; no otros no queremos eso, porque no queremos que nuestro trabajo esté empañado por este tipo de acusaciones”.

Finalmente reiteró que han identificado cuentas en redes sociales que se dedican a lanzar injurias en contra de quienes critican el trabajo de la Fiscalía, sin embargo confía en que los ciudadanos sepan distinguir por qué ocurren estas situaciones.