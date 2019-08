Bajarían a manifestarse productores pecuarios

Productores pecuarios podrían movilizarse en la segunda quincena de este mes hacia el palacio municipal, en donde manifestarían su inconformidad, debido a que el alcalde Nicolás Reyes Álvarez no ha querido retornar la mesa de facturación que prestaba servicio en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local.





Eso es lo que informó el agente municipal de la comunidad de Capoacán, José Manuel Maldonado Rueda (quien encabeza a otros representantes comunitarios), al informar: “le hemos puesto un ultimátum; el día 15 queremos una audiencia con el alcalde, en el marco del respeto también, porque no vamos a hacer cosas que no debemos; queremos platicar con él, que nos dé la cara porque él nada más promete pero no cumple”.

El caso es que anteriormente había una mesa de facturación en la AGL, lo que el alcalde retiró por un conflicto que hubo en la asociación el año pasado, y ahora que todo está en la normalidad, no ha querido retornar la mesa y la gente se queja de pérdida de tiempo “entre ir y venir” de la asociación ganadera al palacio municipal y viceversa.

Maldonado Rueda acusó que el alcalde Reyes Álvarez siempre dice que lo va a valorar y ya han pasado siete meses que se lo están solicitando, por lo que “yo siento que es capricho del alcalde no regresar la mesa de la ganadera a la ganadera”.

Y revela el agente municipal: “una de las cosas que en días pasados se comprometió el alcalde, es que en el centro de salud de la comunidad de Zapata iba a poner una persona que hiciera la limpieza, y que le iba a tener respuesta de 8 a 15 días, y hasta ahorita no ha cumplido su promesa. Que no prometa lo que no va a cumplir”.