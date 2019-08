Acusan a gasera de cobros indebidos y dar tanques dañados, en Coatzacoalcos

Rafael Hernández, habitante de la colonia Santa Isabel tercera etapa acusó a empleados de la gasera ‘Petro Gas’ en Coatzacoalcos, de realizar cobros indebidos y entregar cilindros en mal estado, además aseguró que estos abusos los cometen ante la falta de la oficina de La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la cual fue cambiada a Veracruz.





“La ciudadanía es afectada como yo ante estos problemas de fugas en los cilindros de gas donde los trabajadores están haciendo cobros indebidos ateniéndose a que la Profeco no está aquí en Coatzacoalcos y por un problemita como esos que se pudiera solucionar aquí sin hacer tanto escándalo no voy a ir a Veracruz donde me saldría más caro”, expresó.

El afectado contó que hace aproximadamente 10 días solicitó el servicio de la gasera en mención para el llenado de su cilindro de gas, el cual estaba en óptimas condiciones por lo que acudió personal a su vivienda se lo llevaron y le regresaron otro que tenía fugas.

“Cuál fue mi sorpresa que en la parte de arriba donde está la perilla para abrir y cerrar cayó agua con jabón y comenzó a burbujear lo que significa que tenía fuga procedí a llamar a la gasera y acudieron por el tanque y hasta la fecha no me lo han regresado es de 20 kilos y estaba bueno, y me quieren cobrar los 85 pesos del producto que llenaron lo que no debería ser porque ellos tienen la obligación de hacer la reposición del liquido cuando dan un mal servicio y de entregar todo en optimas condiciones”, comentó.

A parte declaró que el trabajador que acudió hacer la entrega del cilindro una vez que fue llenado quebró un azulejo de su vivienda de alquiler, por lo que el propietario le pidió arreglara el imperfecto, sin embargo, pese a que le comentó al empleado así como directamente a la estación no se responsabilizó y dijo que debía ser el mismo trabajador el que se pague por el daño.

“El trabajador quiere que le pague el gas que me llenaron pero no me entrega ningún recibo ni nada y pienso que como no se lo quiero pagar hasta que me dé un comprobante como represalia rompió el azulejo del piso con el mismo tanque porque no estaba así, y mi esposa lo vio; ahora tengo que ver cuánto me saldrá la mano de obra”, manifestó.

Finalmente expuso que desde hace varios años él es cliente de la gasera pero fue hasta ahora que presentó problemas con un empleado quien incluso le informó que dejara de surtirle producto.

“El señor no tiene ninguna autorización de negarle el servicio al público porque son servidores, que no se les olvide que generan un suelo y deben darle el servicio al cliente”, remató.