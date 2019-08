Centro de Salud de Tatahuicapan por fin entrará en función

El Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Tatahuicapan, que parecía quedaría como un elefante blanco ya será inaugurado; la obra requirió de una inversión de 86 millones 600 mil 747 pesos de acuerdo a la solicitud de información que emitió el Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) bajo el folio 00853019.





Karla Peregrina Bermúdez, directora de Infraestructura de Salud del gobierno del estado, reafirmó la declaración que realizó Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud en días pasados para un portal de noticias local de esta ciudad donde mencionó que sería en 15 días que se daría la apertura del nosocomio.

“No tenemos todavía una fecha como tal pero así como lo comentó el secretario de salud tentativamente en 15 días podría entrar en operación la unidad”, reafirmó.

Manifestó que uno de los motivos por los que no se había dado la apertura del lugar había sido porque el sitió no contaba con energía eléctrica y la plantilla del área de Recursos Humanos no estaba cubierta en su totalidad.

“Pero por ahora la plantilla de trabajadores ya está consolidada y conformada; nosotros para poder abrir necesitamos tener el abasto completo de medicamentos, la plantilla lista y la unidad al 100%, por ahora ya estamos entre un 90% porque aún se prueban climas y cosas para que esté lista para inaugurar, igual se están haciendo trabajos de limpieza y acomodando el mobiliario”, detalló.









DATOS DE SOLICITUD

En la solicitud con el número de folio en mención y la cual fue emitida a mediados de abril se detalló que las dos etapas en que se construyó el hospital requirió la inversión mencionada en el primer párrafo.

También se comentó que aún estaban por cerrarse administrativamente los trabajos realizados por la Dirección de Infraestructura de Salud y después el Departamento de Adquisiciones y la Dirección de Atención Médica realizarían el equipamiento del centro de salud y contratarían el personal faltante.

Asimismo SESVER emitió la tarjeta informativa SESVER/DAM/075/2019 en la que amplió más los datos y mencionó que el CESSA en aquel entonces contaba con equipamiento médico al 100%, mientras que la plantilla laboral aún no estaba cubierta en su totalidad, sin embargo, los que ya estaban laborando lo hacían en el anterior Centro de Salud.

En torno al abasto de medicamento estaba en un 85% actualmente ya cuentan con el 100%; una vez entrando en marcha la atención médica que se ofrecerá está contemplada para ser de primer nivel y beneficiara a una población de 11 mil 114 habitantes que están sin seguridad social.

Los servicios que se brindarán será Medicina General, preventiva, detección oportuna de Cáncer; contará con una sala de expulsión, ultrasonido, dental, laboratorio, radiología e imagenología (RX simples), servicios de urgencias y un pequeño quirófano, puesto que se dará una atención integral y oportuna a mujeres en edad fértil, embarazadas, pacientes crónico degenerativos y menores de cinco años.

ELEFANTE BLANCO

Por su parte Esteban Bautista Hernández, alcalde de Tatahuicapan en fechas pasadas, opinó que el CESSA quedaría como un ‘elefante blanco’ de la administración Yunista, ya que aunque fue inaugurada el año pasado por el exgobernador no estaba funcionando porque carecía del servicio de drenaje, electricidad y personal.

“Es un elefante blanco, porque aunque tiene laboratorios, mobiliario, equipos y todo le faltaba lo principal el personal, el año pasado que fue la inauguración me invitaron pero yo le dije al gobernador que no podía prestarme a eso porque era un obra que aunque aparentemente tenía todo no tenía agua que era lo principal, drenaje y luz”, expuso.

Finalmente señaló que fue con recursos propios del municipio que puedieron dotar la infraestructura con servicio de agua y drenaje.

Por último cabe precisar que este Centro de Salud fue inaugurado el 11 de octubre del 2018 por el exgobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares, previo a su salida.