Congreso valora desaforar a Alcalde de Actopan, tras el asesinato de reportero

Luego del asesinato del periodista, Celestino Ruiz, serán las diferentes fracciones del Congreso del Estado las que determinará si es necesario separar del cargo al alcalde panista de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez.





Hay que recordar que el comunicador procedió legalmente contra del presidente municipal y de sus funcionarios a finales de 2018, es decir antes de su homicidio ocurrido el viernes pasado.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier Gómez Cazarín, subrayó que corresponde a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler, la investigación correspondiente y dar resultados.

Hay que recordar que el munícipe tiene fuero constitucional, de ahí que para ser removido del cargo sería necesario que el organismo proceda penalmente en su contra, aunque el fiscal Jorge Winckler primero tiene que hacer una solicitud de desafuero a los legisladores.

Igualmente Gómez Cazarín no descartó que se pida la comparecencia de los encargados de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) por este caso.

“Vamos a analizar la situación; platicarlo con todos los diputados; yo puedo decir algo pero también respetar las decisión de las diferente corrientes políticas de aquí”, dijo el legislador local morenista.

En ese sentido criticó que el fiscal general haya recibido las denuncias de Celestino Ruiz desde 2018 y no haya presentado ningún avance, lo que pudo derivar en su asesinato.

“Vamos a decir las cosas como son (…); el fiscal desde hace 8 meses tenía el reporte de las amenazas del periodista y no hizo nada. Tuvo que ser asesinado ahorita, para ver si entrega una investigación el fiscal y que no se escuche como que estamos politizando el tema”.

“Hace unos meses secuestraron un policía; que no digan que él metió las manos, no hizo nada; hace 3 meses asesinaron a la alcaldesa de Mixta de Altamirano y no sabemos nada, tampoco de los asesinatos en Minatitlán, Veracruz. Que se ponga a trabajar el fiscal; no le estamos diciendo ni pidiendo favores; tiene que hacer las investigaciones pertinentes”, subrayó.

Reiteró que a partir de las denuncias interpuestas por Celestino Ruiz tenían que comenzar las investigaciones para dar con los responsables.

“Son 8 meses y no se hizo ni una sola investigación; hace tres meses y no sabemos nada del caso de la alcaldesa de Mixtla (…); en vez de hacer faramalla política no ha presentado ningún resultado, nos debe de preocupar la seguridad de los veracruzanos.

“El encargado de emitir la justicia en Veracruz se llama Jorge Winckler y aunque no me guste que sea el fiscal él nos tiene que cumplir a todos los veracruzanos”, añadió.

Agregó que de ser necesario además de la CEPP se pedirá la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública o del mismo fiscal, para que expliquen por qué no se evitó el crimen.

Cabe señalar que en sus últimos meses de vida, Ruiz Vásquez vivió asediado por amenazas de muerte y atentados en la puerta de su casa. Incluso se confirmó que denunció al alcalde de Actopan, José Paulino, como probable responsable de varias agresiones previas, quien por su parte este fin de semana se deslindó públicamente del homicidio del comunicador ocurrido el viernes pasado.

Según la carpeta de investigación 114/2018 iniciada en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la libertad de Expresión, el automóvil del periodista había sido golpeado por sujetos desconocidos en octubre del año pasado y para noviembre la fachada de su casa recibió varios disparos.

Por estos hechos se le dictaron medidas de protección en favor suyo y de su familia, mismas que, de acuerdo con el Fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, estaban vigentes, pero no eran cumplidas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El titular de dicha dependencia, Hugo Gutiérrez, públicamente también se deslindó de esa versión, informando que el periodo para aplicar las medidas cautelares ya había fenecido y que cumplieron en otorgarlas.

Celestino Ruiz había acordado con la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) que este lunes 5 de agosto acudiría a la Fiscalía General del Estado (FGE) para saber el avance en las investigaciones de su caso.