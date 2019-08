Ferdinando Valencia despide a su hijo

El Templo de San Miguel del Espíritu Santo en Comala, en el estado de Colima, fue el lugar elegido por Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman para despedir a su hijo Dante, quien falleció la mañana del sábado 3 de agosto.

“Una despedida en el lugar más especial para nosotros”, dijo Ferdinando entre aplausos de los habitantes de Comala.

“Me gustaría por algún lado estar dividido entre la tierra de mi mujer, y nuestra tierra. Es una fortuna que en este lugar donde yo crecí bajo esta parroquia que me vio crecer con tanta gente que reconozco, me siento en casa y con ese sentimiento de estar en casa es como yo quería que mi hijo Dante se fuera. Fueron 100 días de su vida , 100 días que nos enseñaron muchas cosas 100 días que nos transformaron, que vivimos muchos procesos duros, pero cada uno valió la pena”, compartió el actor al terminar la misa de cuerpo presente.

Añadió, "al final podemos decir que nuestro objetivo es que no queremos que la vida de mi hijo haya sido en vano. Mi única sensación en este momento para decir que no fue así es de principio, porque de manera personal me transformó y segundo lugar porque queremos ser parte de un testimonio de fe para todos los demás… no somos nadie para ser un ejemplo, pero de alguna manera hoy tengo más fe, incluso con mi hijo muerto. No nos vamos a quejar de Dios nunca estamos muy agradecido por cada uno de los días que no lo dio y no vamos a pensar en el tiempo que nos lo quito”, dijo con voz cortada.

Tras casi 50 minuto de la misa, la pareja agradeció el apoyo de familiares y amigos.

"Gracias a todas las personas que están con nosotros, esto es lo que lo hace especial. Gracias por que me siento en mi pueblo, con mi gente".

Tras charlar con los medios de comunicación, la pareja observó a los lejos como conducían el pequeño ataúd a la carroza fúnebre.

"Les voy a pedir un poco de respeto para esta etapa, porque quiero ir lo más tranquilo con mi hija, mi mujer, mis padres y Tadeo para continuar esta última fase del proceso. Dios bendiga a todas esas personas que nos regalaron sus oraciones y tiempo… gracias", finalizó Fernandino.



Familia y amigos del actor lo acompañaron en el último adiós del pequeño Dante Ferdinando. Los habitantes del Pueblo Mágico se reunieron en la plaza principal para apoyar al actor, quien recibió aplausos cuando entro a la iglesia con el ataúd de su hijo.

El hijo de Ferdinando y Brensa fue diagnosticado con meningitis, enfermedad que lo mantuvo internado casi desde su nacimiento.

El pasado 2 de agosto el actor pidió ayuda a sus seguidores para conseguir donadores de sangre con urgencia a través de las redes. Pero no fue la primera vez, pues días atrás Brenda también solicitó ayuda y horas más tarde agradeció el apoyo y cariño.

Dante nació el 24 de abril pasado, en un hospital de Coral Springs, Florida, junto a su hermano Tadeo.