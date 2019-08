Inoperante la video vigilancia de Yunes Linares en Coatzacoalcos

Las 500 cámaras de videovigilancia instaladas en la administración pasada de Miguel Ángel Yunes Linares en diversos puntos de esta ciudad siguen sin operar y se requiere que entren en funcionamiento ante la ola de inseguridad que se vive, declaró Yazmín Martínez Irigoyen, Síndica Única del Ayuntamiento.





“Hasta ahorita no funciona ninguna; y se necesitan más cámaras hace poco vi porque el alcalde no comparte nada que había solicitado él unas cámaras de vigilancia pero no sé si estén funcionando, lo que sí les puedo decir es que se necesitan en toda la ciudad y que es necesario volver hacer ese llamado para que se vuelvan a instalar porque son importantes cuando se suscita algún acontecimiento en que corre riesgo la vida de todos los ciudadanos”, declaró.

Detalló que actualmente en la ciudad ninguno de los dispositivos está funcionando, sin embargo, es necesario que sean puestas en funcionamiento.

MÁS ATENCIÓN EN TEMA DE SEGURIDAD

Asimismo Martínez Irigoyen, refirió hace falta que se refuerce el tema de seguridad en la ciudad, ya que hasta el momento al igual que las cámaras que no han entrado en funcionamiento las casetas de vigilancia tampoco.









“Es necesario la verdad el tema de seguridad porque si no avanzamos con la rehabilitación de las casetas, las cámaras y si no tenemos un jefe de policía con un perfil adecuado no se pondrá orden en la ciudad y es lo que se necesita y este comienza desde casa por lo mismo se requiere contar con un jefe policiaco adecuado por el bien de todos los ciudadanos de Coatzacoalcos”, insistió.

Manifestó que también hace falta coordinación de todos los integrantes encargados de las áreas de seguridad, así como mesas de diálogo y trabajo por parte del alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo.

Por último es preciso decir que principalmente en la zona Centro de esta ciudad cerca de los postes de alumbrado se pueden observar algunas cámaras que no funcionan, así como la infraestructura, sin embargo, se necesita que estás queden conectadas al C4 para su monitoreo las 24 horas del día; actualmente permanecen como un ‘elefante blanco’, sin uso ni beneficio.