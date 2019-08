Sector Salud descarta casos de dengue en Mina

A pesar que Veracruz hasta la semana epidemiológica número 31 continuaba entre los tres estados del país con mayor incidencia en casos de dengue, el director del Centro de Salud urbano de Minatitlán, Eusebio Campos Fernández reiteró que en la unidad médica a su cargo, a la fecha no se tiene registro de las enfermedades transmitidas por vector.





El galeno descartó que se estén atendiendo probables casos y abundo que personal del sector salud trabaja en pláticas y en las colonias con acciones para evitar la presencia de los mosquitos transmisores de dengue, Chikungunya y Zika.

“Hasta ahorita ningún caso, pero todavía con las lluvias ahí estaba se puedan presentar la incidencia por eso ya estamos preparados, se están haciendo las descacharrizaciones en conjunto en las zonas que han sido reportadas como probables se hizo un mapeo en las colonias Tacoteno, Nueva Tacoteno y Playón Sur”, refirió el entrevistado.

Informó que por ahora no hay fumigaciones, pero de confirmarse algún caso, la jurisdicción sanitaria número 11 procede a realizar el cerco sanitario. Mientras tanto pidió a la población tapar todo que aquellos recipientes donde se almacene agua, voltear los que no estén en uso y tirar botellas, llantas latas y trates que ya no se utilicen y que puedan servir de criadero.