Construyen canteras en Nanchital y no Relleno Sanitario: Sedema

En Nanchital no se autorizó el Relleno Sanitario Regional, en cambio se aprobó la construcción de unas canteras dentro de 24 hectáreas del rancho de Roque Avalos, por el momento la Secretaría del Medio Ambiente ya inspeccionó los trabajos que para verificar si el terreno es factible para la autorización, dijo Rafael Galina Pantoja





El sub secretario de la Sedema, Rafael Galina Pantoja, en la su visita a esta ciudad, trató de aclarar que los trabajos que realiza la empresa CTR Ambiental S.A. de C.V., ubicada en el rancho de la familia Avalos Chao, no tiene la aprobación de un relleno sanitario regional, pero aseguró con la construcción de las canteras sería factible al encontrase en una parte elevada o no inundables.

“Para la construcción del proyecto ambiental los socios tienen contempladas alrededor de 24 hectáreas, y han iniciado con la construcción de unas canteras y esto es parte del proyecto denominado Centro Tecnológico de Revalorización (CTR), la cual efectuará la separación de los Residuos Sólidos Urbanos, sin embargo no sea concretado aún porque primero se tiene que evaluar si el sitio es factible, al igual que el análisis, de ser sí la SEDEMA lo autoriza”, comentó el entrevistado.

A decir del funcionario público la empresa CTR Ambiental S.A. de C.V., es uno de los muchos proyectos que han presentado en la dependencia, así como el de Chinameca, pero son asignados a las áreas correspondientes.

“La gente de la SEDEMA que fue a inspeccionar, no reportó que en el lugar se haya registrado algún derrame en el predio o quizás cerca, pero si sabemos que ha habido varios derrames en el arroyo Tepeyac históricamente, pero todo eso se toma en cuenta, analiza y se emite un derrame, aunque en Nanchital existe un mito de no al relleno Sanitario, pero este debe de existir, porque va de la mano de una planta de separación porque ni en Estados Unidos, Europa, se va todo al reciclaje o economía circular, y esto termina en los rellenos” recalcó, Sub secretario del Medio Ambiente, en su visita a Nanchital.









Entre los requisitos que deben de cumplir la empresa interesada es un estudio geológico, un estudio de distancia del centro de población, permisos del ayuntamiento, CONAGUA, protección civil, así como también con el INAH, porque en caso de encontrarse vestigios arqueológicos estos serán parte de la Nación.

“Antes de que presenten el proyecto ante la SEDEMA, los promoventes debieron de tener la aprobación de CONAGUA, protección civil, así como también con el INAH, en Nanchital es factible que se construya un relleno Sanitario cuando ya existen las Canteras”, finalizó el entrevistado.