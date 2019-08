Confirman 20 muertos tras tiroteo en Texas; 3 mexicanos

Las autoridades de El Paso, Texas, confirmaron la muerte de 20 personas tras el tiroteo registrado este sábado en un supermercado local.

En redes sociales fueron difundidos varios videos donde se puede ver a gente atrapada mientras el tiroteo ocurría.

Consternación general

“Terrible tiroteo en El Paso, los reportes son muy malos, muchos muertos", expresó en su cuenta de Twitter el presidente Donald Trump, quien agregó que ya habló con el gobernador de Texas, Gregg Abbott, para ofrecerle "el apoyo del gobierno federal".

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!