Periódico Órale realiza entrega de premios en Diario del Istmo

El periódico Órale realizó con gran éxito la entrega de premios a los ganadores que participaron en la dinámica ‘sóplatela con el órale’ que se publicó desde el 26 de junio al 02 de agosto en este medio impreso.





Los lectores acudieron a las oficinas del Diario del Istmo para recibir de mano del equipo del área de ventas y publicidad los ventiladores que les fueron obsequiados.

En el evento la gerente general, Valentina Posadas Alvarado agradeció a todos las personas que se sumaron a esta dinámica quienes durante muchos años se han mantenido fieles al contenido informativo que diariamente el equipo de reporteros les ofrece.

Además anunció que en septiembre con motivo de las fiestas patrias se lanzará otro sorteo en el periódico Diario del Istmo para que más gente participe y gane.

Cabe destacar que estas actividades tienen como finalidad agradecer a todas las personas que por años consumen el contenido que les ofrece la corporativa Imagen del Golfo e invar a toda la ciudadanía a informarse a través de este medio.









GANADORES AGRADECIDOS

Sin importar la lejanía el señor Crescencio de la cruz Antonio acudió desde el municipio de Acayucan para ser partícipe de esta entrega. Emocionado agradeció al periódico Órale por los sorteos que realiza, asegurando que es una motivación para todas las personas.

“Me siento contento de haber ganado, es la segunda vez que participo y la primera que gano. Invito a todas las personas a leer este periódico porque su información es excelente”, expresó.

Por su parte la señora francisca alor Aguilar originaria de Coatzacoalcos platicó que desde hace dos años es lectora del periódico. Y así mismo dijo sentirse contenta y agradecida por los obsequios recibidos.

“Estoy muy contenta, no pensé que fuera a ganar y un día antes vine a meter mis boletos y resulta que me dicen que fui seleccionada en los ganadores y ahora me llevo mi ventilador que tanta falta me hacía”, finalizó.

Es preciso mencionar que estos regalos fueron patrocinados por los clientes que año con año se anuncian en el órale como: El Bar Bomboncito, Refaccionaria de Jesús MB, Ferretería Goyo, B. B. B. Industrias, Ópticas Hannia, Iguanas Men’s Club, Cecati 31, Dipepsa, Universidad de Sotavento, y The Best Way To Chárter A Bus.