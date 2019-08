Trabajador transitorio alza la voz

El trabajador transitorio de la Sección 11, Irving Alarcón, en plena asamblea general extraordinaria, denunció con pancarta en mano delante de sus compañeros petroleros y directivos del sindicato que tiene un año y medio que Ramón Hernández Toledo no le ha querido otorgar ningún contrato de trabajo, debido a que él pertenece al partido de Morena.

El joven durante varios minutos expuso su inconformidad en una cartulina amarilla, mostrándole al pleno de la asamblea su demanda, mientras Eleuterio de la Rosa, daba su coloquial discurso, varios elementos de esos queda bien, que nunca faltan, se dirigieron hasta donde se encontraba Irving Alarcón, a quien de primera instancias lo amenazaron, ante la negativa de bajar su pancarta y decirles que los estaban grabando, no les quedó otro remedio que decirle al transitorio que no querían escándalo y que Ramón Hernández Toledo y Jorge Tadeo, dialogarían con la promesa que le darían trabajo.

Irving Alarcón finalmente sostuvo una reunión con Jorge Tadeo y Ramón Hernández Toledo, quienes molestos le expresaron sentirse ofendidos por haberlos exhibido en plena asamblea, además de recordarle que él es un disidente; Alarcón les contesto que él sólo quería que respetaran sus derechos como trabajador, ya que su padre tenía 33 años de antigüedad, manifestándoles que tuvo que recurrir a ese medio, porque desde hace un año y medio no le dan trabajo y que les pedía que dejaran la ‘cacería de brujas’ que les están aplicando a los trabajadores que no están de acuerdo con su política gansteril que sostiene dentro del sindicato.

Después de varios minutos de diálogo con Ramón Hernández Toledo; Irving Alarcón se fue con la promesa del líder moral de la Sección 11 le va a dar trabajo; aprovechando el momento el joven le pidió a Hernández Toledo que le diera su plaza definitiva que por derecho le corresponde por su padre y le contestó que el martes por la mañana lo esperaba con oficio en mano en las oficinas, donde ‘Don Moncho’ se comprometió a recibirlo y atenderlo personalmente su asunto de trabajo.

La pregunta es ¿será que le cumplan? O sólo fue la salida fácil que le dieron al trabajador disidente, quien les advirtió que de no cumplirle su palabra se va encadenar en las oficinas de la 11; pues tal vez si la piensen los funcionarios de la 11, con eso que quieren evitar los reflectores del ‘escándalo’.