Continúa recolecta de tapas para las quimioterapias de Ramsés Tadeo

Viridiana Rincón Ramirez, madre del pequeño Ramsés quien desde hace tres meses no recibe el medicamento para sus quimioterapias en la Torre Pediátrica, donde lo atienden a través del Seguro Popular, invita a la ciudadanía a donar tapitas, mismas que estará recibiendo el domingo 4 de agosto, de 5 de la tarde a 9 de la noche en la explanada de la macroplaza cerca del Faro Venustiano Carranza y el lunes, a partir de las tres de la tarde en el parque Zamora.





Ella es una de las mamás, que en los últimos meses, han tenido que solicitar el apoyo ciudadano para continuar con el tratamiento de quimioterapia de sus hijos, ya que en la Torre Pediátrica no les otorgan los medicamentos.

"El costo semanal únicamente del medicamento para la quimioterapia es de más de seis mil pesos, sin contar otros tipos de medicinas para mitigar los efectos que provocan este tipo de terapias", manifestó la señora.

Dijo que después de que se hiciera público el caso de su hijo algunas organizaciones se le han acercado para conocer su situación, sin embargo nadie le ha proveído del medicamento, de igual forma el director del Hospital Regional de Alta Especialidad, Sócrates Gutiérrez Castro se comprometió a apoyarla, siempre y cuando cuenten con el medicamento.

"Yo tengo una consulta con la doctora de mi hijo la próxima semana, me dicen que ahí me van a aclarar las dudas que tenga porque mi hijo tiene un tumor que le llaman sólido, él tiene un tumor entre la columna y la médula que se llama ependimoma, entonces me dicen que el gobierno está rechazando la idea de apoyar a los niños que tienen tumores sólidos, solamente van a apoyar a los niños que tienen leucemia, porque eso es en la sangre, no es un tumor que se pueda quitar. Sin embargo, en el caso de mi hijo tampoco es un tumor que se puede quitar, entonces me dicen que el único apoyo que me darán serán las consultas pero las quimioterapias, medicamentos y todos los estudios que mi hijo requiera los tendré que pagar", dijo.









Agregó que espera hablar con el médico de su pequeño de cinco años, para que le confirme la información que tiene.

"Entonces eso quiere decir que desde hace 4 meses a la fecha ya no me están dando el medicamento, por esa razón, algo que yo no sabía el motivo del porque ya no me lo estaban dando", manifestó.